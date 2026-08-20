Viral Diberitakan Memeluk Agama Islam, Roberto Carlos: Tidak Benar!

Roberto Carlos menjadi sorotan setelah muncul kabar dirinya memeluk Islam, menyusul sejumlah pesepakbola dunia yang lebih dulu menjadi mualaf. (Instagram @oficialrc3)
JawaPos.com - Legenda sepak bola Brasil, Roberto Carlos, angkat bicara usai viral dilaporkan masuk Islam. Ia menegaskan bahwa rumor tersebut tidak benar.
Nama Roberto Carlos menjadi perbincangan hangat jagat maya dalam beberapa hari terakhir. Pasalnya, ia disebut telah menjadi mualaf setelah menikahi seorang pebisnis sekaligus agen pemain sepak bola asal Maroko, Souhaila Tahiri.
Roberto Carlos kemudian diketahui bertemu dengan salah satu tokoh muslim di Brasil, Syeikh Jihad Hamada. Dalam momen tersebut, sejumlah media pun ramai melaporkan bahwa legenda Timnas Brasil itu telah mengucapkan dua kalimat syahadat sebagai tanda memeluk Islam.
Selain itu, prosesi pernikahan Roberto Carlos dan Souhaila Tahiri juga berlangsung dengan nuansa Islami dan dihadiri seorang penghulu. Foto-foto yang beredar tersebut semakin menguatkan pemberitaan yang menyebut dirinya telah pindah keyakinan.
Kini, Roberto Carlos muncul ke permukaan untuk mengklarifikasi pemberitaan yang beredar terkait kehidupan pribadinya. Mantan pemain Real Madrid itu mengaku sangat menghormati agama Islam, namun menegaskan bahwa dirinya tidak memeluk Islam.
“Saya sangat menghormati Islam. Sangat luar biasa melihat istri saya melaksanakan salat. Namun, rumor yang beredar mengenai saya memeluk Islam tidak benar,” ungkap Roberto Carlos, dikutip dari Okaz, Kamis (20/8/2026).
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Mengenai prosesi pernikahannya, Roberto Carlos menjelaskan bahwa perayaan tersebut digelar dengan beberapa tata cara. Ia mengatakan bahwa ia dan istrinya berusaha menggelar prosesi yang sesuai dengan keyakinannya anggota keluarga dan koleganya masing-masing baik.
Dalam hal ini, Robert Carlos yang beragama Katolik melakukan prosesi pernikahan dengan tata cara keyakinannya. Begitu pula dengan istrinya, Souhaila Tahiri, yang menjalani prosesi sesuai dengan tata cara Islam.
Lebih jauh, Roberto Carlos mengungkap awal kisah cintanya dengan perempuan asal Maroko tersebut. Kata dia, mereka pertama kali berkenalan dalam sebuah pertemuan bisnis yang berkaitan dengan sepak bola. Setelah itu, keduanya menjalin hubungan selama dua tahun, hingga akhirnya menikah.
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Jawa Pos
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