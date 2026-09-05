Buku Berjudul Islam ala Prabowo Resmi Diluncurkan Ketua Umum MUI dan Ketua Baznas

Buku berjudul Islam ala Prabowo: Cara Prabowo Subianto Mengamalkan Ajaran Islam tengah ramai menjadi perbincangan publik. (Radar Bonang)
JawaPos.com - Buku berjudul Islam ala Prabowo: Cara Prabowo Subianto Mengamalkan Ajaran Islam tengah ramai menjadi perbincangan publik.
Bukan hanya karena membahas sisi keagamaan Presiden Prabowo Subianto, judul buku tersebut juga memancing beragam komentar dari warganet.
Dikutip Radar Solo (Jawa Pos Group), buku ini disusun oleh Abdur Rahim Hasan, Rikal Dikri, dan Mush'ab Muqoddas. Diterbitkan oleh Atmosphere Publishing House, Islam ala Prabowo memiliki ketebalan sekitar 346 halaman dan pertama kali dirilis pada April 2025.
Isinya membahas bagaimana nilai-nilai Islam disebut tercermin dalam kehidupan pribadi, perjalanan karier militer, hingga kepemimpinan Prabowo sebagai Presiden RI. Buku tersebut juga menyoroti nilai perdamaian, keadilan, spiritualitas, serta perjuangan untuk kesejahteraan rakyat.
Menariknya, buku ini turut menghimpun pandangan sejumlah tokoh publik dan akademisi. Ketua MPR RI Ahmad Muzani juga menulis bagian prolog yang membahas kepemimpinan Prabowo serta perannya dalam sejumlah isu dunia Islam, termasuk Palestina.
Buku Islam ala Prabowo resmi diluncurkan oleh Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Anwar Iskandar bersama Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Prof. Dr. Noor Achmad.
Bagi yang penasaran ingin membacanya, buku ini sudah tersedia secara komersial di sejumlah toko buku dan marketplace. Di Gramedia maupun platform belanja online, Islam ala Prabowo dibanderol dengan harga sekitar Rp125.000 hingga Rp129.000.
Meski begitu, kehadiran buku tersebut tidak lepas dari pro dan kontra. Pendukung menilai buku ini memberikan perspektif mengenai bagaimana nilai-nilai Islam dapat diterapkan dalam kepemimpinan dan kebijakan publik.
Akan tetapi, kritik justru banyak muncul dari penggunaan judul “Islam ala Prabowo”. Sejumlah warganet mempertanyakan frasa tersebut karena dianggap tidak lazim. Ada pula yang menilai buku ini terlalu kental dengan nuansa politik dan merupakan bentuk glorifikasi terhadap sosok Prabowo.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Palermo vs Mantova di Coppa Italia: Rosanero Siap Libas Tim Tamu di Renzo Barbera
Sidang Kasus Pemuda Dipukul Pengusaha Buah di Surabaya, Saksi Sebut Tak Melihat Kejadian Jelas
Prediksi Skor Lyon vs Auxerre di Liga Prancis: Les Gones Berpeluang Menang Telak di Groupama!
Prediksi Skor Laos U-20 vs Timnas Indonesia U-20: Garuda Muda Berpeluang Pesta Gol!
Foto Terakhir Kebersamaan Anthony Xie dengan Audi Marissa Usai Digugat Cerai
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Arema FC vs Isenmulang Kalteng FC: Singo Edan Diprediksi Menang di Kanjuruhan
Prediksi Skor Toulouse vs Lille di Liga Prancis: Les Dogues Berpeluang Sikat Tuan Rumah!
Prediksi Susunan Pemain Bali United vs PSS Sleman: Dominikus Dion Harap Super Elja Main Pede
Manajemen Buka Suara Usai Ikang Fawzi Dikabarkan Menikah Lagi