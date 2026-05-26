5 Ketentuan Menyembelih Hewan Kurban sesuai Ajaran Islam yang Wajib Diperhatikan

Cara menyembelih hewan kurban sesuai syariat Islam (Freepik)
JawaPos.com – Menjelang Iduladha, umat Muslim diimbau memahami tata cara penyembelihan hewan kurban sesuai syariat Islam agar ibadah yang dilakukan sah dan memenuhi ketentuan agama.
Proses penyembelihan juga harus memperhatikan prinsip kemanusiaan terhadap hewan untuk menghindari penderitaan yang tidak perlu.
Berikut 5 cara menyembelih hewan kurban menurut syariat Islam, seperti dilansir dari laman Islamic Relief pada Selasa (26/5).
1. Menggunakan Pisau yang Tajam
Penyembelihan hewan kurban wajib menggunakan pisau yang tajam agar proses berlangsung cepat dan tidak menimbulkan rasa sakit berkepanjangan.
Penggunaan pisau tumpul dinilai dapat menyebabkan penderitaan yang tidak perlu bagi hewan. Oleh sebab itu, kesiapan alat penyembelihan menjadi bagian penting sebelum proses kurban dilakukan.
2. Tidak Mengasah Pisau di Depan Hewan Kurban
Syariat Islam menganjurkan agar pisau tidak diasah di hadapan hewan yang akan disembelih. Tindakan tersebut dilakukan untuk menghindari ketakutan atau tekanan pada hewan sebelum proses penyembelihan berlangsung.
Prinsip ini menunjukkan pentingnya perlakuan yang baik terhadap hewan kurban.
3. Tidak Menyembelih Hewan di Hadapan Hewan Lain
