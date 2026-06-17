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Risma Azzah Fatin
Rabu, 17 Juni 2026 | 18.51 WIB

4 Amalan Utama Bulan Muharram yang Dianjurkan untuk Meningkatkan Keimanan Umat Islam

Ilustrasi melakukan amalan di bulan Muharram (Freepik) - Image

Ilustrasi melakukan amalan di bulan Muharram (Freepik)

JawaPos.com – Bulan Muharram menjadi salah satu waktu istimewa bagi umat Islam untuk meningkatkan kualitas ibadah dan memperbanyak amal kebaikan.

Sebagai bulan pertama dalam kalender Hijriah sekaligus salah satu bulan yang dimuliakan dalam Islam, Muharram menjadi momentum bagi umat Muslim untuk memperbaiki diri.

Terdapat sejumlah amalan yang dianjurkan untuk dilakukan selama bulan Muharram sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, seperti dilansir dari laman Islamic Society of North America pada Selasa (16/6).

1.     Melaksanakan Puasa Sunah, Terutama Puasa Asyura dan Tasu’a

Salah satu amalan utama yang dianjurkan pada bulan Muharram adalah melaksanakan puasa sunah. Umat Islam dianjurkan menjalankan puasa Asyura pada tanggal 10 Muharram sebagai bentuk ibadah yang memiliki keutamaan khusus.

Selain itu, umat Muslim juga dianjurkan melaksanakan puasa Tasu’a pada tanggal 9 Muharram untuk mengikuti sunah Rasulullah SAW.

Melalui ibadah puasa tersebut, umat Islam dapat meningkatkan ketakwaan serta memperkuat pengendalian diri.

2.     Memperbanyak Membaca Surah Al-Ikhlas

Membaca surah Al-Ikhlas menjadi salah satu amalan yang dianjurkan untuk memperbanyak ibadah selama bulan Muharram.

Sebagian masyarakat Muslim mengisi bulan ini dengan memperbanyak bacaan surah Al-Ikhlas sebagai bentuk zikir dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. 

Editor: Hanny Suwindari
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