Resmi Gabung Barcelona, Rodri Ingat Semua Momennya bersama Manchester City

Barcelona telah mencapai kesepakatan dengan Manchester City untuk transfer Rodri senilai sekitar GBP 65,3 juta. Sang gelandang meneken kontrak empat tahun di Camp Nou. (Instagram/@fabriziorom)
JawaPos.com - Rodri menyampaikan salam perpisahan setelah resmi meninggalkan Manchester City untuk bergabung dengan Barcelona.
Laman instagram Rodri @rodri_hernande16, Rabu, menuliskan ia akan selalu mengingat masa-masa indah dan sulit bersama Manchester City.
"Trofi, kemenangan, momen sulit, malam di Etihad dan, di atas itu semua, semua orang yang menjadikan perjalanan ini spesial," tulis Rodri.
Pemain Spanyol itu berterima kasih kepada rekan-rekannya, pelatih dan suporter Manchester City yang memberikan dukungan kepadanya.
Dia mengatakan kehangatan tersebut membuatnya selalu merasa berada di rumah dan dia tak akan melupakan kenangan ini.
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Jawa Pos
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