Resmi Gabung Barcelona, Rodri Ingat Semua Momennya bersama Manchester City

JawaPos.com - Rodri menyampaikan salam perpisahan setelah resmi meninggalkan Manchester City untuk bergabung dengan Barcelona.

Laman instagram Rodri @rodri_hernande16, Rabu, menuliskan ia akan selalu mengingat masa-masa indah dan sulit bersama Manchester City.

"Trofi, kemenangan, momen sulit, malam di Etihad dan, di atas itu semua, semua orang yang menjadikan perjalanan ini spesial," tulis Rodri.

Pemain Spanyol itu berterima kasih kepada rekan-rekannya, pelatih dan suporter Manchester City yang memberikan dukungan kepadanya.