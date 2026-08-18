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Aprillia JP
Rabu, 19 Agustus 2026 | 06.51 WIB

A Beautiful Obsession: Film Dokumenter Ungkap Sisi Lain Pep Guardiola Menukangi Manchester City

Pep Guardiola. (Instagram @pepteam) - Image

Pep Guardiola. (Instagram @pepteam)

JawaPos.com - Sisi personal Pep Guardiola selama menjalani masa-masa sulit bersama Manchester City terungkap dalam film dokumenter terbaru berjudul A Beautiful Obsession.

Serial dokumenter empat episode itu menyoroti dua musim terakhir Pep Guardiola dalam satu dekade masa kepemimpinan di Manchester City.

Termasuk konflik di ruang ganti, tekanan pekerjaan, keputusan meninggalkan klub, hingga persoalan kehidupan pribadi.

Dokumenter yang dirilis di platform streaming untuk wilayah Inggris dan Irlandia pada Rabu (19/8) itu menghadirkan sejumlah momen yang sebelumnya tidak diketahui umum.

Perjalanan pelatih asal Catalunya itu diabadikan sepenuhnya, mulai dari buruknya musim 2024/2025 hingga perceraiannya dengan Cristina Serra yang memengaruhi dirinya.

Dilansir dari The Athletic, salah satu bagian paling mencuri perhatian dalam dua episode awal ialah bagaimana persoalan rumah tangga Guardiola ikut memengaruhi kondisi emosionalnya.

Orang kepercayaan Guardiola, Manel Estiarte, mengungkapkan bahwa dia sampai meminta para pemain untuk lebih memahami kondisi sang pelatih.

Estiarte mengatakan Guardiola terlihat gugup, sedih, dan berbeda dari biasanya.

Estiarte kemudian memberi tahu para pemain bahwa mereka sedang melihat sisi manusiawi Guardiola yang tengah menghadapi perceraian.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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