Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Rizka Perdana Putra
Minggu, 16 Agustus 2026 | 15.22 WIB

Luis Enrique Bidik Trofi ke-14, Bisa Salip Pep Guardiola Lebih Cepat

Luis Enrique berpeluang meraih trofi ke-14 bersama PSG saat menghadapi RC Lens dalam ajang Trophee des Champions. (PSG) - Image

Luis Enrique berpeluang meraih trofi ke-14 bersama PSG saat menghadapi RC Lens dalam ajang Trophee des Champions. (PSG)

JawaPos.com - Sama seperti Pep Guardiola yang membangun dinasti di Manchester City sebelum digantikan Enzo Maresca mulai musim ini, Luis Enrique membangun dinastinya di Paris Saint-Germain (PSG).

Memasuki musim keempat, Enrique sudah mengoleksi 13 trofi dengan yang terakhir di Piala Super Eropa pekan lalu (12/8).

Dini hari nanti (17/8), Lucho -sapaan akrab Luis Enrique- berpeluang meraih trofi ke-14 bersama Les Parisiens -saat menantang RC Lens dalam ajang Trophee des Champions di Stade Bollaert-Delelis, Lens.

Trophee des Champions mempertemukan juara Ligue 1 dan pemenang Coupe de France.

Jika merealisasikannya, Lucho pun lebih cepat mengumpulkan trofi ke-14 dari Sang Filsuf -julukan Pep.

Sebab, Pep baru bisa mengoleksi trofi ke-14 (dari total 20 trofi) saat periode melatihnya di City berjalan lebih dari lima musim.

Editor: Hendra
Ikuti kami di Google
Sumber: Jawa Pos Koran
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Persebaya Tekuk Penang FC 1-0, Walber Mota Jadi Penentu Kemenangan - Image
Sepak Bola Indonesia

Persebaya Tekuk Penang FC 1-0, Walber Mota Jadi Penentu Kemenangan

Minggu, 16 Agustus 2026 | 15.18 WIB

Persebaya Siapkan Kondisi 200 Persen Hadapi Bhayangkara FC di Laga Pembuka - Image
Sepak Bola Indonesia

Persebaya Siapkan Kondisi 200 Persen Hadapi Bhayangkara FC di Laga Pembuka

Minggu, 16 Agustus 2026 | 14.49 WIB

Persebaya Surabaya Tidak Terkalahkan di Pramusim, Tekuk Penang FC 1-0 di GBT - Image
Sepak Bola Indonesia

Persebaya Surabaya Tidak Terkalahkan di Pramusim, Tekuk Penang FC 1-0 di GBT

Minggu, 16 Agustus 2026 | 14.46 WIB

Terpopuler

Soal Penolakan Pembangunan Gereja di Citraland, Wali Kota Eri: Tidak Sesuai Site Plan - Image
1

Soal Penolakan Pembangunan Gereja di Citraland, Wali Kota Eri: Tidak Sesuai Site Plan

2

Prediksi Skor Singapura vs Thailand: Ilhan Fandi Jadi Ancaman, Tuan Rumah Bisa Bikin Kejutan

3

Prediksi Skor Sabah FC vs Persib Bandung: Pangeran Biru Bidik Puncak Dewata Challenge Series 2026

4

Prediksi Skor Malaysia vs Vietnam: Superkomputer Jagokan The Golden Star Warriors

5

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

6

Kasus Penjahit Rasis Bali Kembali Diperbincangkan, Diduga Ada Intimidasi Saat Audiensi

7

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

8

Pembangunan Gereja di Citraland Surabaya Ditolak Warga, Ternyata karena salah soal Perizinannya

9

Jadwal Siaran Langsung Sabah FC vs Persib Bandung di Dewata Challenge Series 2026: Live di Indosiar

10

5 Weton Aras Kembang yang Bisa Memikat Lawan Jenis karena Kharismatik danMempesona Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore