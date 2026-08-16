Luis Enrique Bidik Trofi ke-14, Bisa Salip Pep Guardiola Lebih Cepat

JawaPos.com - Sama seperti Pep Guardiola yang membangun dinasti di Manchester City sebelum digantikan Enzo Maresca mulai musim ini, Luis Enrique membangun dinastinya di Paris Saint-Germain (PSG).

Memasuki musim keempat, Enrique sudah mengoleksi 13 trofi dengan yang terakhir di Piala Super Eropa pekan lalu (12/8).

Dini hari nanti (17/8), Lucho -sapaan akrab Luis Enrique- berpeluang meraih trofi ke-14 bersama Les Parisiens -saat menantang RC Lens dalam ajang Trophee des Champions di Stade Bollaert-Delelis, Lens.

Trophee des Champions mempertemukan juara Ligue 1 dan pemenang Coupe de France.

Jika merealisasikannya, Lucho pun lebih cepat mengumpulkan trofi ke-14 dari Sang Filsuf -julukan Pep.