Pep Guardiola Pergi, Joleon Lescott Prediksi Manchester City Tak Akan Alami Masa Sulit

JawaPos.com - Meski kehilangan pelatih Pep Guardiola yang membawa klub meraih banyak kesuksesan, mantan bek Manchester City Joleon Lescott, yakin The Citizens tidak akan mengalami masa sulit.

Pep Guardiola meninggalkan Manchester City pada musim panas ini setelah menjalani periode selama satu dekade di Etihad Stadium.

Pelatih asal Spanyol Pep Guardiola mencatatkan prestasi luar biasa bersama Manchester City dengan mempersembahkan 20 trofi, termasuk enam gelar Premier League dan Liga Champions pada musim 2022/23.

Posisi Guardiola diisi Enzo Maresca, sosok yang sebelumnya pernah menjadi bagian dari staf kepelatihan Guardiola itu kini mendapat tugas membawa City melanjutkan kesuksesan yang sudah dibangun selama bertahun-tahun.

Lescott menilai kondisi Manchester City saat ini berbeda dengan Manchester United ketika Sir Alex Ferguson meninggalkan Old Trafford pada 2013.

Dia juga melihat City memiliki fondasi yang lebih kuat dibandingkan Arsenal saat Arsene Wenger mengakhiri masa kepemimpinan pada 2018.

"Saya pikir kemungkinan itu lebih kecil. Anda tidak pernah bisa mengatakan tidak akan terjadi, tetapi melihat posisi klub saat ini, saya rasa kemungkinannya lebih kecil," ujar Lescott seperti dikutip The Sun.

Menurut Lescott, Manchester City sudah terbiasa melakukan perubahan di sektor kepelatihan.