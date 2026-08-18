Mikel Arteta Sebut Pep Guardiola sebagai Manajer Terhebat dalam Sejarah Sepak Bola

JawaPos.com – Mikel Arteta tanpa ragu menyebut Pep Guardiola sebagai manajer terhebat dalam sejarah sepak bola karena pengaruh dan prestasinya.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Sabtu (15/8), Pelatih Arsenal tersebut menilai Guardiola tidak hanya sukses meraih berbagai trofi, tetapi juga memberikan perubahan besar terhadap perkembangan sepak bola modern.

Arteta memiliki pandangan tersebut berdasarkan pengalamannya bekerja bersama Guardiola selama empat tahun di Manchester City.

Menurut Arteta, Guardiola telah mendorong para pelatih dan tim di Liga Premier untuk terus berkembang serta menemukan cara baru dalam menghadapi persaingan.

Arteta menilai filosofi, tuntutan, dan metode persiapan pertandingan yang diterapkan Guardiola telah meningkatkan kualitas kompetisi secara keseluruhan.

Pengalaman menghadapi Manchester City di bawah kepemimpinan Guardiola juga membuat Arteta memahami betapa besar pengaruh sang pelatih terhadap sepak bola Inggris.

Meski Guardiola telah meninggalkan Manchester City dan Enzo Maresca mengambil alih posisi pelatih, Arteta menilai warisan Guardiola akan tetap melekat pada klub dan sepak bola Inggris.

Baginya, kehebatan Guardiola tidak semata-mata ditentukan oleh jumlah trofi, tetapi juga oleh kemampuannya mengubah cara tim memahami dan memainkan sepak bola.