Enam Poin Penting bagi Real Madrid Jelang Musim 2026/2027

JawaPos.com - Real Madrid memasuki musim 2026/2027 dengan misi bangkit setelah dua musim tanpa trofi besar. Situasi tersebut membuat Florentino Perez mengambil keputusan besar dengan membawa kembali Jose Mourinho.
Pelatih asal Portugal itu diharapkan mampu mengembalikan disiplin dan mental juara Los Blancos, sekaligus memperbaiki masalah pertahanan yang menjadi salah satu kelemahan mereka.
Mourinho pun mendapatkan sejumlah tambahan pemain, sementara lini serang Madrid tetap dipenuhi nama-nama besar seperti Kylian Mbappe, Vinicius Junior dan Jude Bellingham. Namun, banyak pertanyaan yang masih harus dijawab sebelum musim benar-benar berjalan.
Melansir Aljazeera, berikut enam poin penting yang patut diperhatikan.
Mourinho bukan sosok asing bagi Madrid. Periode pertamanya di Santiago Bernabeu berlangsung pada 2011 hingga 2013. Ia berhasil membawa Madrid meraih satu gelar LaLiga dan mencapai tiga semifinal Liga Champions.
Kini Mourinho kembali setelah Madrid menjalani dua musim tanpa trofi besar. Pramusim memberikan sedikit gambaran mengenai pendekatan yang akan diterapkannya. Madrid tampil lebih pragmatis dan mengutamakan organisasi pertahanan.
Mereka bahkan berhasil memenangkan Trofeo Teresa Herrera setelah mengalahkan Deportivo La Coruna 1-0.
Memang, trofi tersebut hanya berasal dari pertandingan pramusim. Namun, cara Madrid meraih kemenangan memberikan indikasi bahwa Mourinho ingin membangun fondasi tim dari belakang.
Tantangannya adalah apakah pendekatan konservatif tersebut bisa membawa Madrid kembali bersaing dengan Barcelona di LaLiga dan PSG di Liga Champions.
Madrid tidak mendatangkan semua pemain bintang yang sempat dikaitkan dengan mereka. Nama-nama seperti Alessandro Bastoni, Achraf Hakimi, Michael Olise, Vitinha hingga Rodri sempat muncul dalam radar.
Namun, Madrid memilih pemain yang dianggap lebih sesuai dengan kebutuhan tim. Marc Cucurella memberikan opsi baru di sisi kiri.
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Jawa Pos
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