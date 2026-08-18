Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
M Shofyan Dwi Kurniawan
Selasa, 18 Agustus 2026 | 21.25 WIB

Debut Bersama Real Madrid, Begini Tanggapan Tegas Marc Cucurella

Marc Cucurella resmi jadi pemain baru Real Mardird. (Instagram/@cucurella3)

JawaPos.com - Marc Cucurella akhirnya merasakan atmosfer pertandingan bersama Real Madrid. Bek sayap asal Spanyol tersebut menjalani debut tidak resminya ketika Los Blancos menutup rangkaian pramusim dengan kemenangan 3-0 atas Schalke di Veltins Arena.

Pertandingan tersebut menjadi kesempatan bagi Jose Mourinho untuk melihat langsung sejumlah pemain barunya sebelum kompetisi resmi dimulai.

Bagi Cucurella, laga itu menjadi momen spesial setelah melewati musim panas yang penuh kerja keras untuk menyelesaikan kepindahannya ke Santiago Bernabeu.

Cucurella Puas dengan Debutnya

Melansir Diario AS, Cucurella mengaku sangat senang akhirnya bisa mengenakan seragam Real Madrid.

Ia bahkan merasa penantian untuk menjalani pertandingan pertamanya bersama klub terasa cukup panjang.

“Sangat senang. Itu pertandingan yang hebat dari semua orang. Hasil yang bagus. Saya sangat menantikannya. Penantiannya terasa lama.”

Bek tersebut juga merasa langsung nyaman berada di tengah skuad Madrid.

“Saya merasa sangat nyaman. Santai saja dengan rekan-rekan setim ini.”

Kenyamanan itu menjadi modal penting bagi Cucurella untuk beradaptasi dengan cepat di klub barunya.

Rekan Setim Membuat Adaptasi Lebih Mudah

Cucurella kemudian memuji para pemain Madrid yang disebutnya membantu proses adaptasinya.

Menurutnya, suasana di dalam skuad membuat kedatangannya ke klub berjalan lebih mudah.

“Para kolega adalah orang-orang yang sangat baik. Mereka membuat proses kedatangan menjadi mudah bagi semua orang. Sebuah kelompok yang kompak.”

Editor: Edi Yulianto
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Perasaan Jose Mourinho Menyikapi Hasil Telak Real Madrid vs Schalke - Image
Sepak Bola Dunia

Perasaan Jose Mourinho Menyikapi Hasil Telak Real Madrid vs Schalke

Selasa, 18 Agustus 2026 | 20.26 WIB

Belanja Besar Real Madrid Tertutup Penjualan Pemain Akademi La Fabrica - Image
Sepak Bola Dunia

Belanja Besar Real Madrid Tertutup Penjualan Pemain Akademi La Fabrica

Selasa, 18 Agustus 2026 | 20.02 WIB

Jose Mourinho Dilanda Ketidakpastian Lini Pertahanan Real Madrid - Image
Sepak Bola

Jose Mourinho Dilanda Ketidakpastian Lini Pertahanan Real Madrid

Selasa, 18 Agustus 2026 | 19.01 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Malaysia vs Vietnam: Superkomputer Jagokan The Golden Star Warriors - Image
1

Prediksi Skor Malaysia vs Vietnam: Superkomputer Jagokan The Golden Star Warriors

2

Prediksi Skor Pisa vs Empoli di Coppa Italia: Azzurri Bisa Menang Lewat Adu Penalti!

3

Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Elche: Comeback The Blue and Whites di La Liga Bakal Sengit!

4

Prediksi Skor Palermo vs Lecce di Coppa Italia, Inzaghi Siap Bikin Kejutan

5

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

6

Persebaya Surabaya Siapkan Penyerang Pengganti Alex Martins di Super League

7

Rela Kesampingkan Urusan Pribadi, Perjuangan Ibu Atlet Sepak Bola Masa Depan Indonesia

8

Prediksi Skor Cremonese vs Sampdoria di Coppa Italia, Optimisme Marco Giampaolo

9

BEM UI dan Puluhan Aliansi Mahasiswa Bakal Gelar Demo Besar di Bundaran HI Besok, Ini 8 Tuntutannya

10

Prediksi Skor Sassuolo vs Cesena di Coppa Italia: Jay Idzes Berpeluang Starter!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore