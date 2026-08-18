Debut Bersama Real Madrid, Begini Tanggapan Tegas Marc Cucurella

JawaPos.com - Marc Cucurella akhirnya merasakan atmosfer pertandingan bersama Real Madrid. Bek sayap asal Spanyol tersebut menjalani debut tidak resminya ketika Los Blancos menutup rangkaian pramusim dengan kemenangan 3-0 atas Schalke di Veltins Arena.

Pertandingan tersebut menjadi kesempatan bagi Jose Mourinho untuk melihat langsung sejumlah pemain barunya sebelum kompetisi resmi dimulai.

Bagi Cucurella, laga itu menjadi momen spesial setelah melewati musim panas yang penuh kerja keras untuk menyelesaikan kepindahannya ke Santiago Bernabeu.

Cucurella Puas dengan Debutnya Melansir Diario AS, Cucurella mengaku sangat senang akhirnya bisa mengenakan seragam Real Madrid.

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Ia bahkan merasa penantian untuk menjalani pertandingan pertamanya bersama klub terasa cukup panjang.

“Sangat senang. Itu pertandingan yang hebat dari semua orang. Hasil yang bagus. Saya sangat menantikannya. Penantiannya terasa lama.”

Bek tersebut juga merasa langsung nyaman berada di tengah skuad Madrid.

“Saya merasa sangat nyaman. Santai saja dengan rekan-rekan setim ini.”

Kenyamanan itu menjadi modal penting bagi Cucurella untuk beradaptasi dengan cepat di klub barunya.

Rekan Setim Membuat Adaptasi Lebih Mudah Cucurella kemudian memuji para pemain Madrid yang disebutnya membantu proses adaptasinya.

Menurutnya, suasana di dalam skuad membuat kedatangannya ke klub berjalan lebih mudah.

“Para kolega adalah orang-orang yang sangat baik. Mereka membuat proses kedatangan menjadi mudah bagi semua orang. Sebuah kelompok yang kompak.”