Jose Mourinho Alami Ketidakpastian Lini Pertahanan Real Madrid

Jose Mourinho (Bein Sports)
JawaPos.com – José Mourinho tengah mencari solusi untuk mengatasi krisis di lini pertahanan Real Madrid menjelang pertandingan pembuka LaLiga.
Dilansir dari laman Bein Sports pada Selasa (18/8), Éder Militão dan Raúl Asencio masih menepi karena cedera sehingga Mourinho hanya memiliki Dean Huijsen, Antonio Rüdiger, dan Ibrahima Konaté sebagai pilihan utama bek tengah.
Kondisi tersebut membuat Real Madrid memiliki kedalaman terbatas di posisi tersebut dan harus berhati-hati menghadapi kemungkinan cedera tambahan.
Konaté baru kembali berlatih pada 10 Agustus sehingga membutuhkan waktu untuk mencapai kondisi terbaik sebelum kompetisi dimulai, sedangkan Huijsen juga sempat mengalami masalah otot ringan selama pramusim.
Rüdiger menjadi salah satu pemain penting karena memiliki pengalaman lebih banyak dan telah mendapatkan menit bermain dalam pertandingan pramusim.
Dalam situasi tersebut, Mourinho perlu memastikan ketiga bek tersebut berada dalam kondisi prima sekaligus menyiapkan alternatif apabila kembali terjadi masalah fisik.
Solusi lain dapat datang dari akademi Real Madrid melalui Joan Martínez dan Mario Rivas yang tampil menjanjikan selama pramusim.
Diketahui bahwa Martinez dan Rivas telah mendapatkan kesempatan bermain dan dinilai berpeluang mengisi posisi bek tengah keempat dalam skuad apabila Militão dan Asencio belum dapat kembali.
Mourinho kini harus menentukan strategi terbaik agar lini pertahanan tetap solid saat Real Madrid menghadapi Espanyol pada pertandingan pembuka LaLiga.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Malaysia vs Vietnam: Superkomputer Jagokan The Golden Star Warriors
Prediksi Skor Pisa vs Empoli di Coppa Italia: Azzurri Bisa Menang Lewat Adu Penalti!
Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Elche: Comeback The Blue and Whites di La Liga Bakal Sengit!
Prediksi Skor Palermo vs Lecce di Coppa Italia, Inzaghi Siap Bikin Kejutan
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Persebaya Surabaya Siapkan Penyerang Pengganti Alex Martins di Super League
Rela Kesampingkan Urusan Pribadi, Perjuangan Ibu Atlet Sepak Bola Masa Depan Indonesia
Prediksi Skor Cremonese vs Sampdoria di Coppa Italia, Optimisme Marco Giampaolo
BEM UI dan Puluhan Aliansi Mahasiswa Bakal Gelar Demo Besar di Bundaran HI Besok, Ini 8 Tuntutannya
Prediksi Skor Sassuolo vs Cesena di Coppa Italia: Jay Idzes Berpeluang Starter!