Perasaan Jose Mourinho Menyikapi Hasil Telak Real Madrid vs Schalke

JawaPos.com - Jose Mourinho melihat banyak alasan untuk tersenyum setelah Real Madrid menutup pramusim dengan kemenangan meyakinkan 3-0 atas Schalke.

Bagi Mourinho, hasil akhir bukan satu-satunya hal yang membuatnya puas. Pelatih asal Portugal itu lebih tertarik melihat perkembangan tim secara keseluruhan, terutama bagaimana para pemain mulai memahami ide permainan yang diterapkannya.

Ia bahkan melihat tanda-tanda bahwa Madrid mulai benar-benar terlihat seperti sebuah tim.

Mourinho: Para Pemain Mulai Menikmati Permainan Melansir Managing Madrid, Mourinho ditanya apakah perkembangan Madrid membuat para pendukung ikut senang menyaksikan tim kesayangan mereka bermain. Jawabannya cukup menarik.

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“Kami semua senang. Yang terpenting adalah para pemain senang. Jika para penggemar senang, jika saya senang, dan jika presiden senang, tetapi mereka tidak, kita punya masalah.”

Menurut Mourinho, rasa percaya diri tersebut bisa terlihat dari berbagai detail kecil dalam keseharian tim.

“Dan mereka menunjukkannya. Anda bisa melihatnya dalam detail kecil namun signifikan, seperti orang-orang yang seharusnya melapor pada hari tertentu setelah liburan mereka dan datang lebih awal.”

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“Para pemain yang tiba di hari terakhir mempersiapkan diri dengan sangat baik secara individu. Kami bermain sebagai tim, dan ada empati, ada kerja sama tim. Tim ini mulai terlihat seperti sebuah tim.”

Bagi Mourinho, perubahan sikap tersebut menjadi salah satu perkembangan penting selama pramusim.

Masih Ada Perbedaan Kondisi Fisik Mourinho juga menyadari bahwa kondisi fisik para pemain belum sepenuhnya sama.

Beberapa pemain sudah mengikuti seluruh rangkaian persiapan sejak hari pertama, sementara pemain lain baru bergabung beberapa waktu kemudian.