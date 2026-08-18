Belanja Besar Real Madrid Tertutup Penjualan Pemain Akademi La Fabrica

JawaPos.com - Real Madrid memang royal berbelanja pada musim panas ini. Namun, di balik pengeluaran besar tersebut, ada satu sumber pemasukan yang membuat aktivitas transfer Los Blancos tetap terlihat sehat: La Fabrica.
Melansir Diario AS, akademi Real Madrid disebut telah menghasilkan sekitar EUR 199 juta melalui penjualan pemain binaan maupun keuntungan dari klausul persentase yang dipertahankan klub setelah para pemain meninggalkan Santiago Bernabeu.
Angka tersebut hampir menyamai EUR 225 juta yang dikeluarkan Madrid untuk memperkuat skuad Jose Mourinho.
Real Madrid menyelesaikan sejumlah transfer besar musim panas ini. Yan Diomande, Marc Cucurella, Carlos Espi, Denzel Dumfries, Bernardo Silva dan Ibrahima Konate menjadi bagian dari proyek baru Mourinho.
Namun, perekrutan tersebut tidak sepenuhnya membebani keuangan klub. La Fabrica justru memberikan kontribusi luar biasa melalui sejumlah pemain yang pernah dikembangkan di akademi Madrid.
Salah satu kesepakatan terbesar datang dari Gonzalo Garcia. Kepindahannya ke Fulham menghasilkan sekitar EUR 40 juta, sementara Madrid masih mempertahankan 30 persen hak atas potensi kepindahan sang pemain di masa depan.
Ada pula Nico Paz, yang kembali menjadi sumber pemasukan penting. Como membayar EUR 60 juta untuk 50 persen hak pemain tersebut yang masih berada dalam kendali Madrid.
Sementara itu, kepindahan Victor Munoz ke Liverpool menambah sekitar EUR 20 juta ke kas klub.
Sejumlah pemain lain seperti Cesar Palacios, Jacobo Ortega, Mario Gila, Alvaro Rodriguez, Alex Jimenez, Fran Garcia dan Mario Martin juga ikut menyumbang pemasukan.
Jika seluruh transaksi tersebut digabungkan, kontribusi La Fabrica mencapai sekitar EUR 199 juta.
Di sisi lain, Madrid tetap melakukan investasi besar untuk membangun skuad baru.
Pengeluaran mereka untuk biaya transfer mencapai sekitar EUR 225 juta.
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Jawa Pos
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