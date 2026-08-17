Real Madrid Menang Meyakinkan 3-0 atas Schalke pada Laga Pramusim

Ilustrasi Real Madrid. (Flashscore)
JawaPos.com - Real Madrid menutup rangkaian pramusim dengan kemenangan meyakinkan 3-0 atas Schalke di VELTINS-Arena, Gelsenkirchen, Jerman, Minggu (16/8) malam WIB.
Kylian Mbappe membuka pesta gol Los Blancos Real Madrid sebelum Dean Huijsen dan Carlos Espi melengkapi kemenangan tim asuhan Jose Mourinho atas Schalke.
Real Madrid langsung tampil agresif sejak awal pertandingan pramusim lawan Schalke. Tekanan yang dibangun Los Blancos membuahkan hasil ketika laga baru berjalan enam menit.
Mbappe membuka keunggulan Real Madrid melalui tembakan keras yang tidak mampu dihentikan kiper Schalke, Loris Karius.
Tuan rumah mencoba merespons lewat Adil Aouchiche, tetapi sepakannya masih melebar dari sasaran.
Mbappe kembali mendapatkan peluang beberapa menit kemudian.
Tembakannya hanya menyamping tipis dari gawang Schalke sebelum Karius melakukan penyelamatan penting pada menit ke-13 untuk menggagalkan peluang penyerang asal Prancis tersebut.
Schalke juga sempat mengancam gawang Thibaut Courtois. Junior Adamu melepaskan sundulan pada menit ke-15, yang masih mampu diamankan Courtois.
Real Madrid kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-20. Dean Huijsen mencetak gol melalui sundulan setelah memanfaatkan umpan Arda Guler.
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Jawa Pos
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