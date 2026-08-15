Jude Bellingham Ungkap Pernyataan Terkait Kerja Sama dengan Jose Mourinho di Real Madrid

JawaPos.com – Jude Bellingham mengungkapkan kekagumannya terhadap José Mourinho setelah kembali mengikuti latihan bersama Real Madrid untuk mempersiapkan musim baru.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Jum'at (14/8), Gelandang asal Inggris tersebut menyebut kesempatan bekerja bersama Mourinho sebagai sesuatu yang selama ini diimpikannya.

Pernyataan itu disampaikan Bellingham dalam wawancara dengan media resmi Real Madrid setelah kembali dari tugasnya bersama tim nasional Inggris.

Bellingham mengaku sangat antusias dengan kemungkinan bekerja di bawah arahan Mourinho, yang sebelumnya hanya pernah ditemuinya satu kali. Ia menilai Mourinho merupakan sosok pelatih yang ingin diajaknya bekerja sama karena pengalaman dan reputasinya di dunia sepak bola.

Kekaguman tersebut menjadi semakin menarik karena Mourinho kini memiliki tanggung jawab untuk memaksimalkan kemampuan Bellingham di Real Madrid.

Mourinho menghadapi tantangan untuk menentukan posisi dan peran terbaik Bellingham dalam skuad Real Madrid yang memiliki banyak pemain berkualitas di lini serang.

Kemampuan Bellingham dalam membantu pertahanan sekaligus memberikan ancaman ketika maju ke depan dapat menjadi salah satu elemen penting dalam sistem permainan Mourinho, terutama dengan keberadaan Kylian Mbappé.

Bellingham sendiri merasa lebih matang dan berpengalaman sehingga siap kembali berkompetisi untuk membantu Real Madrid meraih berbagai gelar.

Hubungan antara Mourinho dan Bellingham sebenarnya telah terjalin sejak sang pemain masih memperkuat Borussia Dortmund.