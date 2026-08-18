Empat Duet Gelandang Bertahan yang Bisa Dipasang Jose Mourinho di Real Madrid

José Mourinho muncul dengan mata lebam saat Real Madrid melawan Schalke. Pelatih asal Portugal itu mengungkap penyebab sebenarnya. (Dok. The Sun)
JawaPos.com - Kedatangan Jose Mourinho di Real Madrid membawa harapan baru terhadap lini tengah Los Blancos yang dalam beberapa musim terakhir belum menemukan keseimbangan terbaik.
Mourinho dikenal menyukai struktur 4-2-3-1, dan indikasi awal menunjukkan bahwa Jude Bellingham akan mendapatkan peran sebagai gelandang serang di belakang striker. Artinya, dua pemain harus bertugas menjaga keseimbangan di belakangnya.
Dengan Aurelien Tchouameni, Federico Valverde, Eduardo Camavinga, dan Bernardo Silva sebagai pilihan utama, Mourinho memiliki beberapa kombinasi menarik.
Melansir Madrid Universal, berikut empat duet yang bisa menjadi pilihannya.
Kombinasi Bernardo Silva dan Tchouameni menawarkan keseimbangan antara kreativitas dan perlindungan defensif.
Tchouameni dapat beroperasi lebih dalam sebagai gelandang yang menjaga area di depan dua bek tengah. Kemampuan fisik dan kecerdasannya dalam menutup ruang membuatnya cocok menjadi pemain yang memberikan kebebasan lebih kepada Bernardo.
Bernardo sendiri memang bukan gelandang bertahan tradisional. Namun, pengalaman dan kecerdasannya dalam menguasai bola memungkinkan dia turun lebih dalam ketika Madrid membangun serangan.
Duet ini berpotensi sangat efektif ketika Madrid menghadapi tim yang bermain lebih dalam dan membutuhkan kesabaran dalam membongkar pertahanan.
Kelemahannya terletak pada transisi. Ketika pertandingan berlangsung dengan tempo sangat tinggi, pasangan ini mungkin kekurangan energi untuk menutup ruang secara cepat.
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Jawa Pos
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