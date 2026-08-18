Angkat Trofi Community Shield, Declan Rice Alami Insiden Lucu

Gabriel Martinelli dan Ethan Nwaneri tidak masuk skuad Arsenal saat mengalahkan Manchester City di Community Shield. (Istimewa)
JawaPos.com - Perayaan kemenangan Arsenal di Community Shield seharusnya menjadi momen penuh kebahagiaan. Namun, Declan Rice justru mendapatkan pengalaman yang sedikit berbeda.
Arsenal tampil impresif dengan mengalahkan Manchester City 3-0 di Cardiff, Minggu sore. Riccardo Calafiori, Kai Havertz, dan Martin Odegaard menjadi pencetak gol yang memastikan The Gunners mengawali musim dengan mengangkat trofi.
Rice sendiri tidak tampil sejak awal. Gelandang Inggris tersebut baru masuk pada babak kedua untuk menggantikan Bruno Guimaraes.
Meski begitu, Rice tetap menjadi bagian dari pesta kemenangan Arsenal di lapangan.
Melansir Talksport, ada satu momen yang kemudian mencuri perhatian dalam perayaan tersebut.
Rice ikut mengangkat trofi Community Shield tinggi-tinggi di hadapan para pendukung Arsenal. Namun, ketika ia mengangkatnya, penyangga di bagian belakang trofi justru bergerak dan jatuh ke arah wajahnya.
Alih-alih marah atau menunjukkan rasa kesal, Rice langsung tertawa. Ia bahkan terlihat tertawa lepas sebelum menoleh dengan ekspresi malu ke arah rekan-rekan setimnya. Sebuah insiden kecil, tetapi cukup untuk membuat perayaan Arsenal semakin berwarna.
Bagi Rice, ini merupakan Community Shield kedua sepanjang kariernya. Menariknya, kemenangan pertamanya juga diraih ketika Arsenal menghadapi Manchester City, tiga tahun lalu.
Kala itu, Arsenal menang melalui adu penalti setelah pertandingan berakhir 1-1 di waktu normal.
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Jawa Pos
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