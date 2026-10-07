Mikel Merino Jadi Pahlawan, Cetak Brace dan Bawa Spanyol Tekuk Kroasia

JawaPos.com - Timnas Spanyol berhasil meraih kemenangan atas tuan rumah Kroasia dalam lanjutan UEFA Nations League. La Furia Roja menang 2-1 dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Poljud, Rabu (7/10).

Mikel Merino menjadi pahlawan kemenangan Spanyol berkat dua gol yang dicetaknya setelah timnya lebih dulu tertinggal melalui gol Ivan Perisic. Gelandang Arsenal tersebut mencetak brace pada menit ke-61 dan 88.

Meski berhasil membawa Spanyol meraih kemenangan, Merino mengakui pertandingan melawan Kroasia berlangsung sulit. Menurutnya, semangat pantang menyerah dan perjuangan hingga peluit akhir menjadi kunci kemenangan timnya.

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"Ini adalah pertandingan yang sangat sulit di stadion yang sangat sulit dengan atmosfer yang luar biasa. Kami tahu bahwa datang ke sini akan sulit, dan jelas dengan mereka mencetak gol pertama dan para penggemar benar-benar bersorak untuk mereka, itu sulit, tetapi tim ini tidak pernah menyerah, berjuang sampai akhir, dan untungnya bagi kami, kami meraih kemenangan," kata Mikel Merino, dikutip dari laman resmi UEFA, Rabu (7/10).

Bagi gelandang berusia 30 tahun tersebut, mencetak gol juga menjadi hal yang sangat berarti. Merino menilai gol yang dicetaknya merupakan bentuk penghargaan atas kerja keras yang telah dilakukan.

"Mencetak gol penting sangat berarti bagi saya. Ini adalah penghargaan besar atas kerja keras yang telah saya lakukan. Terkadang momen-momen di mana kita bekerja keras tidak selalu berujung pada penghargaan, dan bagi saya sekarang penghargaan itu datang dalam bentuk gol. Saya sangat senang bukan hanya karena gol-gol tersebut, tetapi juga karena kontribusi yang saya berikan kepada tim," pungkas Mikel Merino.

Menariknya, Merino tidak tampil sebagai starter dalam pertandingan tersebut. Pelatih Luis de la Fuente baru memainkannya pada awal babak kedua dengan menggantikan Alex Baena.

Meski hanya bermain sejak babak kedua, Merino mampu memberikan dampak besar bagi permainan Spanyol. Kehadirannya membuat serangan La Furia Roja semakin berbahaya.