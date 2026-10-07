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Kamis, 8 Oktober 2026 | 01.34 WIB

Sampai 2030! Arsenal Resmi Perpanjang Kontrak Mikel Arteta

Mikel Arteta resmi perpanjang kontrak dengan Arsenal hingga Juni 2030 pada Rabu (7/10/2026). (Arsenal.com) - Image

Mikel Arteta resmi perpanjang kontrak dengan Arsenal hingga Juni 2030 pada Rabu (7/10/2026). (Arsenal.com)

JawaPos.com - Mikel Arteta resmi memperpanjang kontraknya sebagai pelatih Arsenal hingga Juni 2030. Kesepakatan baru tersebut diumumkan Arsenal setelah Arteta sukses membawa The Gunners meraih gelar Liga Inggris musim lalu.

“Merupakan sebuah kehormatan untuk berkomitmen melanjutkan masa depan saya di klub ini dan terus bekerja dengan orang-orang luar biasa yang menginginkan yang terbaik untuk Arsenal,” kata Arteta melalui situs resmi klub pada Rabu.

Pelatih asal Spanyol itu mengaku bangga bisa melanjutkan perjalanan bersama klub London Utara tersebut. Menurutnya, Arsenal memiliki karakter unik dan hubungan khusus dengan para pendukungnya.

Arteta juga menilai keberhasilan Arsenal sejauh ini baru menjadi awal dari sesuatu yang lebih besar. Ia ingin membawa klub terus bersaing untuk meraih trofi-trofi bergengsi secara berkelanjutan.

“Kami telah membangun ikatan khusus dan menciptakan kenangan yang akan bertahan seumur hidup. Hal yang sangat menarik adalah ini baru permulaan dari apa yang bisa kami capai bersama,” kata Arteta.

Arteta ditunjuk sebagai pelatih kepala Arsenal pada Desember 2019. Musim lalu, ia membawa The Gunners menjadi juara Liga Inggris untuk pertama kalinya dalam 22 tahun.

Gelar tersebut menjadi trofi Liga Inggris keempat dalam sejarah Arsenal sekaligus mengantarkan Arteta menjadi pelatih ketujuh yang membawa klub meraih gelar liga.

Pemilik Arsenal, Stan dan Josh Kroenke, menyambut perpanjangan kontrak Arteta. Keduanya menilai sang pelatih memiliki pemahaman mendalam mengenai nilai-nilai klub dan berkomitmen melanjutkan kesuksesan yang telah dibangun sejak 2019.

CEO Arsenal Richard Garlick juga menegaskan klub ingin membangun era kemenangan bersama Arteta. Menurutnya, sang manajer memiliki keyakinan, determinasi, dan pemahaman untuk membangun sesuatu yang luar biasa dan bertahan lama di Arsenal.

Editor: Banu Adikara
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