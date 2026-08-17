Prediksi Skor Pisa vs Empoli di Coppa Italia: Azzurri Bisa Menang Lewat Adu Penalti!

Duel Pisa vs Empoli di Coppa Italia diprediksi berlangsung ketat dan berpotensi ditentukan melalui adu penalti. (Empoli)

JawaPos.com — Pisa akan menjamu Empoli pada putaran pertama Coppa Italia, Minggu, dalam duel dua klub Tuscany yang sama-sama memburu kebangkitan di Serie B setelah musim lalu gagal memenuhi target.

Empoli diprediksi mampu menahan Pisa 1-1 selama 90 menit sebelum memenangkan adu penalti dan melaju ke putaran berikutnya.

Mengapa Pisa dan Empoli Sama-sama Mengincar Kebangkitan? Pisa memasuki Coppa Italia setelah terdegradasi dari Serie A sebagai juru kunci musim lalu, sekaligus mengakhiri perjalanan mereka di kasta tertinggi dengan catatan sangat buruk.

Mereka kalah dalam sembilan pertandingan terakhir, kebobolan 22 gol, dan hanya mengoleksi 18 poin dari 37 pertandingan, termasuk cuma empat poin yang didapat sepanjang Februari hingga Mei.

Catatan tersebut menggambarkan betapa beratnya pekerjaan Paolo Bianco setelah menggantikan Oscar Hiljemark yang gagal mengangkat performa tim sejak ditunjuk di tengah musim.

Bianco kini dipercaya memimpin misi kembali ke Serie A setelah membawa Monza promosi melalui play-off Serie B musim lalu.

Persiapan Pisa menuju laga resmi terbilang cukup meyakinkan karena mereka meraih dua kemenangan dan satu kekalahan dalam empat pertandingan persahabatan musim panas.

Salah satu hasil paling menarik datang ketika Pisa menang 4-1 atas Bologna, sehingga Bianco memiliki modal positif sebelum pertandingan pembuka liga melawan Padova pekan depan.

Bagi Pisa, laga Coppa Italia juga menjadi kesempatan menguji pemain baru sebelum kompetisi liga dimulai.

Hasil melawan Empoli bisa memberi gambaran awal mengenai kemampuan skuad beradaptasi dengan pendekatan Bianco setelah perubahan besar pada musim panas.