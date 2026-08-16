Mikel Arteta Beri Opini soal Manajer Baru Manchester City Enzo Maresca

JawaPos.com - Mikel Arteta tidak melihat pergantian pelatih di Manchester City sebagai alasan untuk mengurangi kewaspadaan Arsenal. Sebaliknya, manajer The Gunners itu menilai kehadiran Enzo Maresca dan sejumlah pelatih baru lainnya justru bisa membuat persaingan Premier League semakin menarik.
Arteta dan Maresca akan bertemu langsung untuk pertama kalinya ketika Arsenal menghadapi Manchester City dalam Community Shield di Cardiff, Minggu.
Maresca ditunjuk menggantikan Pep Guardiola setelah era panjang pelatih asal Spanyol tersebut di Etihad Stadium.
Melansir ESPN, meski demikian, Arteta percaya mantan pelatih Chelsea itu memiliki kemampuan untuk memberikan dampak besar.
"Ya, [persaingan] juga ada dengan beberapa manajer lain [seperti Maresca] dan beberapa manajer baru yang masuk ke liga yang juga luar biasa," kata Arteta.
"Kami tahu liga ini penuh dengan manajer-manajer luar biasa. Sangat menantang setiap minggunya untuk mempersiapkan pertandingan melawan mereka. Itu akan meningkatkan level kami dan level saya tentu saja, dan kami akan berusaha untuk menjadi lebih baik."
Musim ini Arsenal dianggap sebagai salah satu favorit utama untuk kembali memenangkan Premier League. Pergantian manajer di sejumlah klub besar membuat tim Arteta dipandang memiliki keuntungan dari sisi stabilitas.
Namun, Arteta justru tidak ingin menggunakan istilah tersebut sebagai alasan untuk merasa nyaman.
"Setiap klub pasti memiliki kekuatan masing-masing. Beberapa karena mereka telah memenangkan banyak gelar dalam 10 tahun terakhir, beberapa karena skuadnya, beberapa karena uang yang telah mereka keluarkan."
"Kami tahu kualitas kami dan kualitas tersebut terkait dengan apa yang telah kami hasilkan selama empat atau lima tahun terakhir secara konsisten, tetapi kami juga bisa menjadi lebih baik dan itulah yang kami fokuskan untuk mempertahankan konsistensi tersebut."
Bahkan ketika ditanya soal stabilitas, Arteta memberikan jawaban yang cukup tegas.
"Kau menyebutnya stabilitas, tapi aku tidak ingin stabil, aku ingin menjadi lebih baik dan lebih ambisius. Itulah yang kita inginkan."
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Jawa Pos
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