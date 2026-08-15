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Minggu, 16 Agustus 2026 | 03.03 WIB

Manchester City Amankan Jérémy Doku hingga 2031 sebagai Fondasi Penting Memulai Era Baru di Etihad

Jeremy Doku (Bein Sports) - Image

Jeremy Doku (Bein Sports)

JawaPos.com - Manchester City mengamankan masa depan salah satu pemain penting mereka setelah resmi memperpanjang kontrak Jérémy Doku hingga musim panas 2031.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Jum'at (14/8), Kesepakatan tersebut menjadi bagian dari upaya klub membangun fondasi baru di bawah kepemimpinan Enzo Maresca sekaligus mempertahankan kekuatan lini serang.

Perpanjangan kontrak Doku juga menunjukkan kepercayaan Manchester City terhadap perkembangan pemain sayap asal Belgia tersebut.

Pada usia 24 tahun, Doku telah mencatatkan 131 penampilan resmi, 22 gol, dan 34 assist bersama Manchester City.

Selama berada di klub, ia turut membantu The Citizens meraih lima trofi, termasuk Liga Primer Inggris, Piala FA, Piala Carabao, Piala Dunia Antarklub, dan Community Shield.

Catatan tersebut memperlihatkan kontribusi Doku sekaligus alasan Manchester City memilih mempertahankannya dalam proyek jangka panjang.

Kontrak baru tersebut hadir ketika Manchester City memasuki fase baru setelah Maresca mengambil alih posisi pelatih. Doku menyambut positif perubahan tersebut dan mengaku antusias dengan gaya permainan yang ingin diterapkan oleh manajer asal Italia tersebut.

Doku juga mengakui peran penting Pep Guardiola dalam perkembangannya sejak bergabung dengan Manchester City, tetapi kini siap melanjutkan perjalanan bersama proyek baru klub.

Manchester City sebelumnya juga memperpanjang kontrak sejumlah pemain penting, termasuk Phil Foden, Joško Gvardiol, dan Abdukodir Khusanov. Dengan masa baktinya yang kini terjamin hingga 2031.

Doku telah menjadi bagian penting dari fondasi skuad yang sedang dipersiapkan untuk menghadapi era baru di Etihad. Klub berharap pemain asal Belgia tersebut terus berkembang dan membantu Manchester City mempertahankan daya saing di berbagai kompetisi.

Editor: Hanny Suwindari
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