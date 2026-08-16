Prediksi Skor Arsenal vs Manchester City: Arteta dan Maresca Berebut DNA Guardiola

Enzo Maresca dan Mikel Arteta berebut trofi Community Shield. Keduanya pernah menjadi asisten Pep Guardiola di Manchester City. (Dok. Liga Inggris)
JawaPos.com - Mikel Arteta dan Enzo Maresca sama-sama pernah menjadi asisten Pep Guardiola di Manchester City. Dua murid taktikal Pep itu pun pernah saling berhadapan dalam derbi London dengan Arteta bersama Arsenal sekali mengalahkan Maresca sebagai pelatih Chelsea dan dua laga lainnya berakhir seri.
Akan tetapi, baru di Community Shield malam nanti, Arteta dan Maresca bersaing dalam laga perebutan juara (siaran langsung Vidio pukul 21.00 WIB).
Bagi Arteta, gelar di Principality Stadium, Cardiff, malam nanti bakal menyamakan dirinya dengan Pep. Asisten Pep periode 2016 sampai 2019 itu akan memenangkan Community Shield kali ketiga.
Di sisi lain, Maresca bisa mengikuti jejak Sang Filsuf -julukan Pep- yang mampu mempersembahkan Community Shield bagi City.
Sejak 29 Juni lalu, Maresca dipercaya menangani The Citizens -sebutan City.
”Kenapa dia dipilih melatih City? Karena Enzo (Maresca) adalah alasan yang tepat untuk meneruskan tradisi trofi mereka,” ucap Arteta dalam sesi konferensi pers di London Colney -markas latihan Arsenal- seperti dilansir dari laman resmi klub kemarin (15/8).
Maresca didukung rapor apik dalam laga perebutan trofi juara. Dua kali dia menjalaninya, pelatih 46 tahun asal Italia itu mampu memenangkannya.
Yaitu di Liga Konferensi Europa 2024-2025 dan Piala Dunia Antarklub 2025. Tren itu yang dapat berlanjut malam nanti.
”Pramusim berjalan dengan baik dan sekarang kami harus berkompetisi, memenangkan pertandingan, dan meraih gelar,” kata Maresca yang menjadi tangan kanan Pep pada periode 2022-2023 itu sebagaimana dilansir dari Manchester Evening News.
Laga malam nanti berpotensi mempertemukan gelandang rekrutan baru City maupun Arsenal. The Citizens mendatangkan Elliot Anderson, sedangkan The Gunners -julukan Arsenal- memboyong Bruno Guimaraes. Keduanya bisa menggantikan Declan Rice (Arsenal) dan Rodri (City) yang kondisi fisiknya diragukan siap tampil.
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Jawa Pos
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