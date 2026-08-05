Chelsea Sudah Belanja Transfer Rp 8,3 Triliun, Rekrut Pemain Argentina yang Dipukul Jude Bellingham

JawaPos.com – Chelsea menjadi klub paling agresif di bursa transfer musim panas hingga Senin (4/8). Total belanja The Blues kini telah menembus EUR 400 juta atau sekitar Rp 8,3 triliun.

Angka tersebut bertambah setelah Chelsea merekrut striker veteran Danny Welbeck dari Brighton & Hove Albion serta Valentin Barco dari klub afiliasi mereka, RC Strasbourg.

Barco merupakan bek asal Argentina yang sempat menjadi sorotan setelah terlibat insiden dengan Jude Bellingham seusai semifinal Piala Dunia 2026 di Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, 16 Juli lalu.

Chelsea disebut mengeluarkan dana sekitar EUR 40 juta (Rp 830 miliar) untuk mendapatkan Barco.

Nilai tersebut menjadikannya rekrutan termahal kelima Chelsea pada musim panas ini, setelah Morgan Rogers (EUR 138 juta), Maxence Lacroix (EUR 61 juta), Marco Palestra (EUR 57 juta), dan Geovany Quenda (EUR 50 juta).

Meski sudah menggelontorkan dana besar, Chelsea dikabarkan masih memburu gelandang bertahan Jordan Henderson dari Brentford FC. Pelatih Xabi Alonso menginginkan sosok berpengalaman di lini tengah.

Selain itu, bek kiri Pep Chavarria dari Rayo Vallecano juga masuk radar sebagai calon pengganti Marc Cucurella yang hengkang ke Real Madrid.

Risiko Aturan Finansial Belanja besar Chelsea dinilai menyimpan risiko terkait aturan finansial.

Mantan penasihat finansial Manchester City, Stefan Borson, menilai The Blues berpotensi menerima sanksi apabila gagal memenuhi regulasi keuangan yang berlaku. Skenario terburuknya adalah larangan tampil di kompetisi Eropa.