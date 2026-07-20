Drama Semifinal Piala Dunia 2026 Berlanjut, Istri Valentin Barco Ikut Kecam Ulah Jude Bellingham

JawaPos.com - Kasus gelandang serang Inggris Jude Bellingham memukul bagian belakang kepala bek kiri Argentina Valentin Barco di akhir semifinal Piala Dunia 2026 (16/7) masih disorot. Terlebih, istri Barco yang juga model sekaligus influencer Negeri Tango, Yazmin Jaureguy, ikut mengecam tindakan Bellingham.

Yazmin mengungkapkan kekecewaannya dalam unggahan di Instagram. ”Jika kamu tidak siap menerima kekalahan, lebih baik kamu mencoba olahraga lain. (Dasar) tidak berguna,” tulis Yazmin yang kemudian dihapusnya.