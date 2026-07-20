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Rizka Perdana Putra
Senin, 20 Juli 2026 | 23.51 WIB

Drama Semifinal Piala Dunia 2026 Berlanjut, Istri Valentin Barco Ikut Kecam Ulah Jude Bellingham

Jude Bellingham (kanan) menampar bagian belakang kepala pemain Argentina Valentin Barco. (FIFA) - Image

Jude Bellingham (kanan) menampar bagian belakang kepala pemain Argentina Valentin Barco. (FIFA)

JawaPos.com - Kasus gelandang serang Inggris Jude Bellingham memukul bagian belakang kepala bek kiri Argentina Valentin Barco di akhir semifinal Piala Dunia 2026 (16/7) masih disorot. Terlebih, istri Barco yang juga model sekaligus influencer Negeri Tango, Yazmin Jaureguy, ikut mengecam tindakan Bellingham.

Yazmin mengungkapkan kekecewaannya dalam unggahan di Instagram. ”Jika kamu tidak siap menerima kekalahan, lebih baik kamu mencoba olahraga lain. (Dasar) tidak berguna,” tulis Yazmin yang kemudian dihapusnya.

Ibu satu anak itu juga menyindir belum adanya sanksi yang bisa dijatuhkan kepada Bellingham. ”Aku tidak tahu apakah sekarang memang (ada aturan) tidak boleh merayakan kemenangan. Yang aku tahu, diperbolehkan mendukung orang yang melakukan kekerasan (kepada orang yang merayakan kemenangan),” unggahnya.

Editor: Hendra
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