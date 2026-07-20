Drama Semifinal Piala Dunia 2026 Berlanjut, Istri Valentin Barco Ikut Kecam Ulah Jude Bellingham

Jude Bellingham (kanan) menampar bagian belakang kepala pemain Argentina Valentin Barco. (FIFA)
JawaPos.com - Kasus gelandang serang Inggris Jude Bellingham memukul bagian belakang kepala bek kiri Argentina Valentin Barco di akhir semifinal Piala Dunia 2026 (16/7) masih disorot. Terlebih, istri Barco yang juga model sekaligus influencer Negeri Tango, Yazmin Jaureguy, ikut mengecam tindakan Bellingham.
Yazmin mengungkapkan kekecewaannya dalam unggahan di Instagram. ”Jika kamu tidak siap menerima kekalahan, lebih baik kamu mencoba olahraga lain. (Dasar) tidak berguna,” tulis Yazmin yang kemudian dihapusnya.
Baca Juga:Fajar/Fikri Akhiri Puasa Gelar Selama Setahun, Taklukkan Ganda Nomor Satu Dunia di Final Japan Open
Ibu satu anak itu juga menyindir belum adanya sanksi yang bisa dijatuhkan kepada Bellingham. ”Aku tidak tahu apakah sekarang memang (ada aturan) tidak boleh merayakan kemenangan. Yang aku tahu, diperbolehkan mendukung orang yang melakukan kekerasan (kepada orang yang merayakan kemenangan),” unggahnya.
Presiden Prabowo Hadiri Panen Raya TNI: Hari Ini Saya Bahagia
Atlet Golf Putri Indonesia Diduga Diculik, Sedang Rayakan Ultah Nenek di Restoran Tiba-tiba Disergap 5 Pria
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Jadwal dan Link Live Streaming Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang Hari Ini, Kick-off 15.30 WIB di Gelora Bung Tomo
Prediksi Skor Spanyol vs Argentina di Final Piala Dunia 2026: La Roja Siap Gagalkan Mimpi Indah Lionel Messi Cs
Resmi! Daftar Susunan Pemain Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang, Alex Martins Starter, Ramadhan Sananta Cadangan
Analisis Prediksi Bursa Prancis vs Inggris di Piala Dunia 2026: Les Bleus Lebih Dijagokan Rebut Posisi Ketiga
PWI Pusat Sesalkan Pernyataan Hotman Paris, Minta Hormati Martabat Wartawan dan Kemerdekaan Pers
Taruhan 3 Hektar Kebun Sawit Rp 420 Juta demi Final Spanyol vs Argentina Viral, Vincent jadi Saksi
Prediksi Susunan Pemain Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang: Alex Martins Jadi Mesin Gol Baru Green Force