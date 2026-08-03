Chelsea Resmi Rekrut Valentin Barco dari Strasbourg, Pengganti Cucurella Dikontrak hingga 2033

JawaPos.com - Chelsea kembali aktif di bursa transfer musim panas. The Blues resmi mendatangkan Valentin Barco dari Strasbourg dengan kontrak jangka panjang setelah kepergian Marc Cucurella ke Real Madrid.

Chelsea resmi mengumumkan perekrutan Valentin Barco dari Strasbourg. Bek kiri asal Argentina itu menandatangani kontrak berdurasi tujuh tahun yang akan membuatnya bertahan di Stamford Bridge hingga 2033.

Barco menjadi solusi Chelsea setelah kepergian Marc Cucurella ke Real Madrid pada bursa transfer musim panas ini. Kehilangan Cucurella membuat Jorrel Hato menjadi satu-satunya bek kiri senior yang tersisa dalam skuad asuhan Xabi Alonso.

Pemain berusia 22 tahun tersebut dikenal sebagai bek kiri, tetapi dalam beberapa musim terakhir juga mampu bermain di berbagai posisi lini tengah. Fleksibilitas itulah yang menjadi salah satu nilai tambahnya.

Barco bukan nama asing di sepak bola Inggris. Sebelum bergabung dengan Strasbourg, dia sempat memperkuat Brighton & Hove Albion dan mencatat enam penampilan di Premier League.

Transfer ini juga memperpanjang daftar perpindahan pemain antara Chelsea dan Strasbourg sejak kedua klub berada di bawah kepemilikan BlueCo. Konsorsium yang dipimpin Todd Boehly dan Clearlake Capital mengambil alih Chelsea pada 2022, kemudian mengakuisisi Strasbourg pada Juni 2023.

"BlueCo, sebuah konsorsium yang dipimpin oleh Todd Boehly dan Clearlake Capital, mengambil alih kendali Chelsea pada tahun 2022 dan Strasbourg pada Juni 2023," tulis laporan New York Times.

Barco menjadi pemain ke-13 yang berpindah di antara kedua klub dalam kurun tiga tahun terakhir. Sebelumnya, striker Emanuel Emegha juga lebih dulu bergabung dengan Chelsea dari Strasbourg berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya.

Kehadiran Barco sekaligus menjadi rekrutan ketujuh Chelsea pada bursa transfer musim panas ini. Sebelumnya, The Blues telah mendatangkan Danny Welbeck, Morgan Rogers, Maxence Lacroix, Geovany Quenda, Marco Palestra, dan Emmanuel Emegha.