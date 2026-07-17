Pukul Bagian Belakang Kepala Valentin Barco usai Laga Semifinal, Jude Bellingham Bisa Disanksi

JawaPos.com - Kekalahan Inggris oleh Argentina di semifinal Piala Dunia 2026 kemarin diperparah dengan ulah Jude Bellingham. Gelandang serang Real Madrid itu tertangkap kamera memukul bagian belakang kepala bek kiri Argentina, Valentin Barco, setelah laga berakhir.

Insiden itu terjadi ketika para pemain Argentina merayakan kemenangan 2-1 di tengah lapangan. Bellingham yang semula berdiri tenang tiba-tiba melakukan kontak fisik dengan Barco. Tidak terima, Barco bereaksi dengan mendorong Bellingham.

Keributan kemudian meluas dan melibatkan banyak pemain dari kedua tim. Bek tengah senior Argentina, Nicolas Otamendi, termasuk yang pasang badan untuk Barco yang masih berusia 21 tahun tersebut.

Hingga berita ini ditulis tadi malam (16/7), belum ada penjelasan resmi mengenai penyebab insiden tersebut. Dugaan bahwa Barco mengucapkan sesuatu yang menyinggung Bellingham juga masih belum terkonfirmasi.