West Ham Siap Lepas Edson Alvarez usai Bersinar di Piala Dunia 2026, FC Koln Buka Negosiasi dengan Gelandang Meksiko

Gelandang tengah West Ham United, Edson Alvarez. (Dok. Sportsview UK)
JawaPos.com – West Ham United dikabarkan siap melepas Edson Alvarez pada bursa transfer musim panas ini. Gelandang bertahan timnas Meksiko itu kembali menjadi incaran sejumlah klub setelah tampil bersama negaranya di Piala Dunia 2026.
Alvarez mencatatkan empat penampilan sepanjang turnamen. Dua di antaranya sebagai starter dan dua laga lainnya dimulai dari bangku cadangan. Gelandang berusia 28 tahun itu sempat diistirahatkan pelatih Javier Aguirre saat Meksiko menang 2-0 atas Ekuador di babak 32 besar.
Perjalanan Meksiko akhirnya terhenti setelah kalah 2-3 dari Inggris di Estadio Azteca, Senin (6/7) WIB. Alvarez masuk sebagai pemain pengganti menggantikan Cesar Montes pada babak kedua dan mencatatkan 37 sentuhan dengan akurasi umpan mencapai 96 persen.
Usai membela timnas, Alvarez berpeluang melanjutkan kariernya di klub baru. Ia telah kembali ke West Ham setelah menjalani masa peminjaman bersama klub Turki, Fenerbahce, pada musim lalu.
Meski masih terikat kontrak hingga 2028, masa depan Alvarez di Stadion London mulai dipertanyakan. Menurut laporan Sky Germany, sejumlah klub telah menunjukkan minat untuk merekrutnya dan West Ham disebut siap mempertimbangkan tawaran yang masuk.
talkSPORT melaporkan FC Koln menjadi salah satu klub yang paling serius memburu tanda tangan Alvarez.
"Klub Jerman, FC Koln, sedang melakukan pembicaraan dengan sang pemain. Skema peminjaman menjadi opsi apabila nilai transfer dinilai terlalu tinggi," tulis talkSPORT.
Koln baru saja kembali ke Bundesliga, sementara West Ham harus menjalani musim 2026/2027 di Championship setelah terdegradasi dari Liga Inggris. Situasi tersebut membuat peluang Alvarez untuk hengkang semakin terbuka demi tetap bermain di level kompetisi tertinggi.
Alvarez didatangkan West Ham dari Ajax pada musim panas 2023 dengan nilai transfer sekitar 35 juta pound sterling. Sejak saat itu, pemain kelahiran Tlalnepantla tersebut telah mencatatkan 73 penampilan di semua kompetisi dengan torehan dua gol dan tiga assist.
Penampilan terakhirnya bersama West Ham terjadi pada laga penutup musim 2024/2025 melawan Ipswich Town. Setelah terdegradasi, The Hammers melakukan perombakan skuad dengan melepas sejumlah pemain.
Dengan situasi tersebut, peluang Edson Alvarez meninggalkan West Ham pada bursa transfer musim panas ini semakin terbuka.
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