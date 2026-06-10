Mantan Pemain West Ham Ini Nyaris Runtuh Akibat Judi, Istrinya Jadi Penyelamat Hidup

JawaPos.com - Dunia sepak bola kerap menghadirkan kisah sukses para pemain di lapangan. Namun di balik gemerlap karier dan gaji besar, tidak sedikit pesepak bola yang harus berjuang menghadapi masalah pribadi. Salah satu cerita yang cukup menginspirasi datang dari mantan pemain sayap Inggris, Matthew Etherington.

Etherington dikenal sebagai winger lincah yang pernah memperkuat sejumlah klub seperti Tottenham Hotspur, West Ham United, dan Stoke City. Ia juga menjadi bagian penting saat West Ham meraih promosi ke Premier League melalui babak playoff pada 2005.

Di balik pencapaian tersebut, Etherington menghadapi masalah serius yang nyaris menghancurkan karier dan kehidupan pribadinya.

Penghasilan besar yang didapat selama bermain di level tertinggi membuatnya mulai terlibat dalam berbagai bentuk perjudian, mulai dari pacuan kuda, balap anjing hingga permainan poker.

Apa yang awalnya hanya dianggap hiburan perlahan berubah menjadi kecanduan. Utang dalam jumlah besar mulai menumpuk dan situasi semakin sulit dikendalikan.

Tekanan dari para bandar bahkan mulai masuk ke lingkungan sepak bolanya. Kondisi itu berdampak langsung terhadap performanya di lapangan dan mengancam masa depannya sebagai pemain profesional.

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Di tengah masa-masa sulit tersebut, satu sosok yang tetap berada di sisinya adalah sang kekasih yang kini menjadi istrinya, Steph Etherington.

Steph terus memberikan dukungan dan berusaha membantu Etherington keluar dari lingkaran kecanduan yang semakin dalam.

Titik balik penting terjadi setelah Etherington bergabung dengan Stoke City pada 2009. Saat itu, Steph bersama keluarganya mengambil langkah tegas dengan mengadakan pertemuan khusus untuk membahas kondisi yang dihadapi Etherington.