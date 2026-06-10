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Rabu, 10 Juni 2026 | 16.31 WIB

West Ham United Bersedia Lepas Mateus Fernandes, Harga Tinggi Jadi Kendala Manchester United 

Mateus Fernandes bakal dilepas West Ham United. (Dok. Mateus Fernandes) - Image

Mateus Fernandes bakal dilepas West Ham United. (Dok. Mateus Fernandes)

JawaPos.com - West Ham United bersedia untuk melepas Mateus Fernandes. Tim yang degradasi ke Championship musim depan tersebut sudah menetapkan harga bagi tim-tim yang menginginkannya.

Melalui sosial medianya, Fabrizio Romano sudah mengetahui berapa harga yang ditetapkan. West Ham United mematok harga EUR 85 juta atau setara dengan Rp 1,7 triliun.

"Terungkap: West Ham menetapkan dana awal £85 juta. Harga jual Mateus Fernandes, yang akan pergi musim panas ini," tulis Fabrizio Romano di Instagram.

Manchester United menjadi salah satu klub yang meminati Mateus Fernandes untuk memperkuat lini tengah di musim depan. Namun, Setan Merah masih menganggap harga yang diinginkan West Ham masih terlalu tinggi.

Selain itu, Arsenal dan Paris Saint-Germain juga menyimpan ketertarikan dengan gelandang 21 tahun tersebut. Untuk saat ini, kedua finalis Liga Champions tersebut masih dalam tahap memantau Mateus.

"Manchester United menjadikan Mateus sebagai salah satu target utama mereka untuk lini tengah setelah Éderson, tetapi harganya masih dianggap terlalu tinggi. Arsenal, Paris Saint-Germain... ditambah satu lagi klub top Eropa lainnya semuanya memantau Mateus dengan cermat menjelang musim panas," tutup Fabrizio Romano.

Mateus Fernandes merupakan gelandang yang bisa mengatur tempo permainan. Dia juga memiliki ketangguhan saat bertahan untuk membantu lini belakang.

Secara statistik yang dilansir Premier League, gelandang timnas Portugal tersebut berhasil melakukan 103 tekel sepanjang musim ini. Mateus juga baik dalam membaca permainan dengan mencatatkan 35 intersep.

Menarik dinantikan tim mana yang berhasil mendapatkan tanda tangan Mateus Fernandes di musim depan? Apakah West Ham United bakal menurunkan harganya? Patut ditunggu.

Editor: Banu Adikara
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