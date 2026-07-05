Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Senin, 6 Juli 2026 | 05.53 WIB

Inter Miami Incar Kiper Tanjung Verde! Vozinha Berpeluang Jadi Rekan Lionel Messi usai Piala Dunia 2026

Vozinha usai laga Tanjung Verde vs Spanyol. Inter Miami dikabarkan memburu kiper Tanjung Verde Vozinha usai tampil gemilang di Piala Dunia 2026. Status bebas transfer jadi keuntungan. (Dok. FIFA)

JawaPos.com – Inter Miami dikabarkan serius memburu kiper Tanjung Verde, Vozinha, setelah penampilan impresifnya di Piala Dunia 2026. Status bebas transfer membuat peluang bergabung dengan klub Lionel Messi semakin terbuka.

Penjaga gawang berusia 40 tahun tersebut disebut masuk dalam daftar pemain yang ingin didatangkan untuk memperkuat skuad menjelang lanjutan kompetisi Major League Soccer (MLS).

Nama Vozinha mendadak menjadi perbincangan publik sepak bola setelah tampil luar biasa bersama Tanjung Verde. Meski negaranya gagal melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026, performa sang kiper sukses mencuri perhatian berkat sederet penyelamatan penting saat menghadapi tim-tim unggulan.

Salah satu penampilan terbaiknya terjadi ketika Tanjung Verde menghadapi Argentina pada babak 32 besar di Hard Rock Stadium, Miami Gardens. Dalam pertandingan tersebut, Vozinha berkali-kali menggagalkan peluang emas Lionel Messi dan rekan-rekannya sehingga Argentina harus bekerja keras sebelum akhirnya memastikan kemenangan.

Laporan media Spanyol MARCA, yang mengutip jaringan televisi internasional TVN, menyebut Inter Miami sangat berminat merekrut Vozinha, atau yang memiliki nama lengkap Josimar José Évora Dias, setelah penampilan gemilangnya di Piala Dunia.

Menurut laporan tersebut, Vozinha telah menjelma menjadi salah satu bintang kejutan turnamen berkat penyelamatan-penyelamatan spektakulernya saat menghadapi tim-tim papan atas dunia.

"Inter Miami sangat tertarik merekrut Josimar José Évora Dias, yang lebih dikenal di dunia sepak bola dengan nama Vozinha," tulis laporan tersebut.

Vozinha bersama Lionel Messi setelah Argentina mengalahkan Tanjung Verde di Piala Dunia 2026. (Dok. Marco bello)

MARCA juga menilai penampilan sang kiper saat menghadapi Argentina membuatnya mendapat penghormatan dari media maupun para pemain lawan.

"Penyelamatan-penyelamatannya yang luar biasa membuatnya menjadi salah satu kejutan terbesar di Piala Dunia 2026," tulis MARCA.

Peluang transfer ini dinilai cukup terbuka. Pasalnya, kontrak Vozinha bersama klub Portugal, G.D. Chaves, telah berakhir pada 30 Juni 2026, sehingga kini ia berstatus bebas transfer.

Kondisi tersebut menjadi keuntungan bagi Inter Miami karena tidak perlu mengeluarkan biaya transfer. Klub asal Florida itu hanya perlu bernegosiasi langsung dengan sang pemain untuk menyepakati kontrak.

MARCA menyebut status bebas transfer Vozinha sangat sesuai dengan aturan batas gaji (salary cap) yang diterapkan MLS sehingga peluang terjadinya transfer ini semakin besar.

Editor: Hendra
Tags
Artikel Terkait
Prediksi Skor Inggris vs Meksiko: Bursa Taruhan Dunia Tetap Jagokan Three Lions, Rekor Angker Azteca Jadi Ancaman - Image
Piala Dunia 2026

Prediksi Skor Inggris vs Meksiko: Bursa Taruhan Dunia Tetap Jagokan Three Lions, Rekor Angker Azteca Jadi Ancaman

Minggu, 5 Juli 2026 | 06.59 WIB

Prediksi Skor Brasil vs Norwegia: Bursa Taruhan Dunia Jagokan Selecao, Opta Beri Peluang Menang 53,6 Persen - Image
Piala Dunia 2026

Prediksi Skor Brasil vs Norwegia: Bursa Taruhan Dunia Jagokan Selecao, Opta Beri Peluang Menang 53,6 Persen

Minggu, 5 Juli 2026 | 03.30 WIB

Lionel Messi Beri Pujian Spesial untuk Vozinha, Kiper Tanjung Verde Tampil Gemilang Kontra Argentina - Image
Piala Dunia 2026

Lionel Messi Beri Pujian Spesial untuk Vozinha, Kiper Tanjung Verde Tampil Gemilang Kontra Argentina

Senin, 6 Juli 2026 | 00.06 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Kolombia vs Ghana di Piala Dunia 2026: Misi Los Cafeteros Lolos 16 Besar, Siap Kirim Pulang Wakil Afrika - Image
1

Prediksi Skor Kolombia vs Ghana di Piala Dunia 2026: Misi Los Cafeteros Lolos 16 Besar, Siap Kirim Pulang Wakil Afrika

2

Prediksi Skor Australia vs Mesir di 32 Besar Piala Dunia 2026: The Pharaohs Menang Tipis Lewat Duel Sengit

3

Prediksi Skor Kanada vs Maroko di Piala Dunia 2026: Singa Atlas Lebih Diunggulkan, Mampukah Les Rouges Balas Dendam?

4

Prediksi Skor Paraguay vs Prancis di 16 Besar Piala Dunia 2026: Ujian Konsistensi si Biru

5

Penjelasan Gol Offside Kroasia ke Gawang Portugal! Keputusan Kontroversial di 32 Besar Piala Dunia 2026

6

Brasil vs Norwegia: Memori 1994 dan 1998, Misi Balas Dendam Generasi Emas Erling Haaland di Piala Dunia 2026

7

Kisah Renato Veiga, Bek Timnas Portugal yang Tumbuh di Maroko hingga Memilih Memeluk Agama Islam

8

Prediksi Skor Australia vs Mesir: Bursa Taruhan Unggulkan The Pharaohs, Opta Hanya Jagokan Socceroos 46 Persen

9

Prediksi Skor Argentina vs Tanjung Verde: Bursa Taruhan Jagokan Albiceleste, Opta Beri Peluang Menang Lebih dari 80 Persen

10

Prediksi Skor Australia vs Mesir di Piala Dunia 2026: Menanti Kejutan Satu-satunya Wakil Asia

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore