Bersinar di Piala Dunia 2026, Kiper Tanjung Verde Vozinha Menolak Pinangan Klub Serie B Brasil Avai

JawaPos.com - Penjaga gawang Timnas Tanjung Verde, Vozinha, memutuskan untuk tidak menerima tawaran dari klub Brasil, Avai, yang saat ini berkompetisi di Serie B Campeonato Brasileiro.

Keputusan tersebut diambil setelah mempertimbangkan berbagai aspek di luar faktor teknis.

Menurut laporan ESPN Brasil, Avai sempat menjadikan kiper berusia 40 tahun itu sebagai salah satu target utama pemain yang akan didatangkan, Namun, proses negosiasi tidak berjalan hingga tahap kesepakatan.

Agen dari Vozinha disebut memiliki sejumlah pertimbangan sebelum mengambil keputusan. Salah satu alasan utama adalah rekam jejak finansial klub yang dinilai kurang meyakinkan.

Riwayat keterlambatan pembayaran gaji menjadi faktor penting yang membuat sang pemain memilih untuk tidak melanjutkan pembicaraan.

Keputusan tersebut cukup menarik mengingat nama Vozinha tengah menjadi perhatian setelah penampilannya gemilangnya bersama Timnas Tanjung Verde di Piala Dunia 2026.

Meski sudah memasuki usia 40 tahun, ia masih mampu tampil konsisten dan menjadi salah satu pemain paling berpengalaman di dalam skuad.

Tanjung Verde berhasil mencatat sejarah dengan lolos hingga babak 32 besar Piala Dunia 2026. Di fase tersebut mereka memberikan perlawanan sengit kepada Argentina dalam pertandingan yang berlangsung dramatis hingga babak perpanjangan waktu.