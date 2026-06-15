Lamine Yamal Soroti Hilangnya Kreativitas di Sepak Bola Modern, Bandingkan dengan Era Ronaldinho

Pemain timnas Spanyol Lamine Yamal. (FIFA)
JawaPos.com - Bintang muda Spanyol, Lamine Yamal, mengungkapkan pandangannya mengenai perkembangan sepak bola modern yang menurutnya mulai kehilangan unsur kreativitas.
Pemain yang saat ini menjadi salah satu talenta paling bersinar di dunia tersebut menilai sistem pembinaan usia dini yang terlalu terstruktur dapat membatasi kebebasan pemain dalam mengekspresikan kemampuan mereka di lapangan.
Dalam sebuah wawancara, Yamal menyebut sepak bola saat ini membutuhkan lebih banyak pemain dengan karakter unik dan kemampuan improvisasi tinggi seperti Ronaldinho, Neymar, Isco, Vinícius Júnior, Karim Benzema, hingga Rayan Cherki.
Menurutnya, pemain-pemain seperti itu mampu menghadirkan hiburan sekaligus warna berbeda dalam sebuah pertandingan.
Yamal juga mengaku mengagumi legenda Prancis Thierry Henry. Meski tidak pernah menyaksikan langsung aksi mantan penyerang Arsenal dan Barcelona tersebut, ia banyak belajar melalui rekaman pertandingan yang tersedia saat ini.
Namun, perhatian utama Yamal tertuju pada pola pembinaan pemain muda yang kini semakin mengedepankan disiplin taktik sejak usia sangat dini. Menurutnya, banyak anak yang baru berusia empat tahun sudah masuk akademi sepak bola dan langsung diajarkan pola permainan yang sangat spesifik.
Ia mencontohkan bagaimana pemain muda sering kali diarahkan untuk menjalankan tugas tertentu sesuai posisi masing-masing.
Bek sayap harus mengoper ke winger, winger harus mengalirkan bola ke gelandang tengah, dan seluruh pemain dituntut menjalankan peran menyerang serta bertahan secara bersamaan.
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