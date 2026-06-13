Kylian Mbappe Tuai Kritik Sebelum Piala Dunia 2026 dari Pendukung Prancis

Kylian Mbappe (Bein Sports)
JawaPos.com - Kylian Mbappe kembali menjadi sorotan setelah muncul kontroversi menjelang dimulainya Piala Dunia FIFA 2026.
Dilansir dari laman Bein Sports pada Bein Sports pada Sabtu (13/6), kapten tim nasional Prancis tersebut dilaporkan meninggalkan kamp pelatihan Les Bleus untuk melakukan perjalanan pribadi ke Madrid.
Keputusan itu memicu perdebatan karena dilakukan hanya beberapa waktu sebelum turnamen sepak bola terbesar dunia berlangsung.
Diketahui bahwa perjalanan Mbappe menuju ibu kota Spanyol telah mendapatkan izin dari pihak terkait. Namun, waktu keberangkatan tersebut tetap menuai kritik dari sebagian pendukung Prancis yang mempertanyakan prioritas sang pemain.
Situasi semakin ramai setelah muncul kabar mengenai pertemuan Mbappe dengan aktris Ester Expósito di Madrid.
Kontroversi tersebut terjadi tidak lama setelah munculnya video yang memperlihatkan Mbappe dan N’Golo Kanté dalam situasi yang dianggap kurang akrab. Rekaman yang beredar di media sosial itu memperlihatkan keduanya tidak saling berinteraksi sebelum laga persahabatan Prancis menghadapi Pantai Gading.
Dalam video tersebut kemudian memunculkan spekulasi mengenai kemungkinan adanya ketegangan di dalam ruang ganti tim nasional Prancis.
Selain isu di luar lapangan, performa Mbappe juga mendapat perhatian dari media Prancis. L’Équipe mempertanyakan kontribusi penyerang Real Madrid tersebut dalam beberapa pertandingan persahabatan, termasuk saat menghadapi Pantai Gading dan Irlandia Utara.
Kritik itu muncul meskipun Mbappe tetap menjadi salah satu pemain utama yang diandalkan Prancis untuk menghadapi Piala Dunia 2026.
Prancis tetap menjadi salah satu kandidat kuat dalam perebutan gelar juara Piala Dunia FIFA 2026 meskipun menghadapi berbagai sorotan. Tim berjuluk Les Bleus tersebut tergabung di Grup I bersama Senegal, Irak, dan Norwegia dalam fase penyisihan turnamen.
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