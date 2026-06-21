Thailand Kumpulkan Tiga Tim Kuat Asia di Piala Raja 2026, Sinyal Bahaya untuk Indonesia!

Timnas Thailand. (Istimewa)
JawaPos.com - Thailand dipastikan kembali menggelar turnamen tahunan Piala Raja Thailand pada periode FIFA Matchday November 2026.
Turnamen yang menjadi agenda rutin Federasi Sepak Bola Thailand tersebut akan berlangsung pada 9-12 November 2026 dan menghadirkan empat negara peserta dengan kualitas yang cukup kompetitif.
Selain tuan rumah Thailand, tiga tim yang telah mengonfirmasi keikutsertaan adalah Bahrain, Uzbekistan, dan Oman.
Kehadiran negara-negara tersebut membuat Piala Raja 2026 diprediksi menjadi salah satu turnamen persahabatan paling menarik di kawasan Asia menjelang bergulirnya agenda besar tahun berikutnya.
Berdasarkan ranking FIFA terbaru, Uzbekistan menjadi tim dengan peringkat tertinggi di antara peserta yang tampil.
Tim berjuluk White Wolves itu saat ini berada di posisi ke-54 dunia. Sementara Thailand menempati peringkat ke-94, Bahrain berada di posisi ke-92, dan Oman di urutan ke-79.
Bagi Thailand, turnamen ini bukan sekadar ajang uji coba. Piala Raja juga menjadi kesempatan penting untuk mengukur perkembangan tim sekaligus mempersiapkan diri menghadapi kompetisi resmi yang lebih besar pada 2027.
Menariknya, Thailand merupakan salah satu calon lawan Timnas Indonesia di Grup F Piala Asia 2027. Karena itu, perkembangan skuad Gajah Perang akan menjadi perhatian tersendiri bagi pencinta sepak bola Indonesia.
Menghadapi lawan-lawan dengan karakter permainan berbeda seperti Uzbekistan, Bahrain, dan Oman tentu memberikan keuntungan bagi Thailand. Mereka bisa menguji kedalaman skuad, mencoba berbagai skema permainan, serta meningkatkan chemistry antar pemain sebelum memasuki turnamen resmi.
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