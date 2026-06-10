Eks Bintang Liga Thailand Leandro Ribeiro Resmi Berstatus Free Transfer, Siap Merapat ke Super League

JawaPos.com - Kabar menarik datang dari bursa transfer Asia Tenggara menjelang musim 2026/2027.

Penyerang asal Brasil, Leandro Ribeiro, dikabarkan telah mengakhiri kerja samanya dengan klub Thailand, Uthai Thani FC, meski sebelumnya masih memiliki kontrak yang berlaku hingga pertengahan tahun 2027.

Keputusan tersebut membuat pemain berusia 31 tahun itu kini berstatus tanpa klub dan dapat direkrut secara gratis oleh klub mana pun yang berminat menggunakan jasanya.

Situasi ini langsung menarik perhatian sejumlah klub di kawasan Asia, termasuk dari Indonesia yang tengah aktif berburu pemain asing untuk menghadapi kompetisi musim depan.

Leandro Ribeiro bukanlah nama asing di sepak bola Asia. Sepanjang karier profesionalnya, ia telah merasakan atmosfer kompetisi di berbagai negara seperti Brasil, Georgia, Moldova, Korea Selatan, hingga Thailand. Pengalaman tersebut menjadi nilai tambah yang membuatnya tetap menarik meski usianya sudah memasuki kepala tiga.

Karier Leandro dimulai dari akademi Sport Club Internacional, salah satu klub besar Brasil. Setelah menjalani beberapa masa peminjaman di Portugal dan Brasil, ia mulai mencuri perhatian ketika memperkuat Dila Gori di Georgia dengan torehan 18 gol dari 51 pertandingan.

Performa tersebut membawanya bergabung dengan Sheriff Tiraspol di Moldova. Bersama klub tersebut, Leandro berhasil meraih gelar juara liga dan Piala Moldova pada musim 2018/2019.

Namun, sebagian besar perjalanan kariernya justru dihabiskan di Korea Selatan. Ia pernah membela Seoul E-Land, Daejeon Hana Citizen, Jeonnam Dragons, hingga Seongnam FC.