Anthony Hudson Disorot! Fans Thailand Sebut Timnas Gajah Putih Kehilangan Identitas dan Arah Permainan

JawaPos.com - Kekhawatiran mulai muncul di kalangan pendukung Timnas Thailand setelah performa mereka dinilai belum menunjukkan perkembangan yang signifikan di bawah arahan pelatih Anthony Hudson.

Sorotan terbaru datang setelah Thailand bermain imbang tanpa gol saat menghadapi China dalam laga FIFA Matchday.

Hasil tersebut memang tidak berujung kekalahan, namun penampilan tim justru memunculkan banyak pertanyaan dari para suporter mengenai arah perkembangan skuad Gajah Perang.

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Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah keputusan Hudson menurunkan susunan pemain dengan rata-rata usia mencapai 31,8 tahun sejak menit awal.

Angka tersebut menjadi salah satu starting XI tertua yang pernah diturunkan Thailand dalam pertandingan resmi FIFA.

Di media sosial X, sejumlah pendukung Thailand mengungkapkan kekecewaannya terhadap performa tim. Akun penggemar sepak bola Thailand, @ThaiFootball, menjadi salah satu yang cukup vokal dalam menyampaikan kritik.

Menurut akun tersebut, Thailand berisiko mengalami hasil buruk di turnamen mendatang apabila tidak ada perubahan yang signifikan dalam permainan tim.

"Saya bersumpah kita dapat nol poin di Piala Asia dan kena gebuk telak sama Indonesia kalau kita tetap mempertahankan Hudson sebagai pelatih," tulis akun tersebut.