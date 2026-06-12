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Rian Alfianto
Jumat, 12 Juni 2026 | 21.53 WIB

Putri Mahkota Thailand Meninggal setelah Hampir 4 Tahun Koma

Seseorang memegang foto mendiang Putri Bajrakitiyabha Mahidol dari Thailand di Bangkok, Thailand, Jumat, 12 Juni 2026. (AP Photo/Sakchai Lalit)

JawaPos.com - Putri Bajrakitiyabha Mahidol, putri sulung Raja Thailand Maha Vajiralongkorn dilaporkan meninggal dunia pada usia 47 tahun setelah hampir empat tahun berada dalam kondisi koma.

Kabar duka tersebut diumumkan langsung oleh Istana Kerajaan Thailand pada Jumat (12/6) waktu setempat.

Kepergian sang putri menjadi kehilangan besar bagi Thailand. Selain dikenal sebagai anggota keluarga kerajaan yang aktif di berbagai kegiatan sosial dan hukum internasional, Bajrakitiyabha juga selama bertahun-tahun dianggap sebagai salah satu figur paling berpengaruh dalam lingkaran monarki Thailand.

Putri Bajrakitiyabha menjalani perawatan intensif sejak 15 Desember 2022 setelah mendadak tidak sadarkan diri saat mengikuti pelatihan anjing militer.

Saat itu, ia mengalami gangguan jantung yang disertai berbagai komplikasi kesehatan, termasuk infeksi serius.

Sejak kejadian tersebut, ia tidak pernah kembali sadar dan terus berada dalam kondisi koma.

Dalam pernyataan terakhir yang dirilis istana pada 21 Mei 2026, kondisi kesehatan sang putri disebut memburuk akibat komplikasi infeksi yang muncul pada April 2026. Infeksi ditemukan di bagian perut dan memicu peradangan usus besar.

Editor: Dinarsa Kurniawan
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