Skuad Inggris Piala Dunia 2026 Diumumkan: Thomas Tuchel Singkirkan Nama-Nama Besar, Siapa Saja?

JawaPos.com - Federasi Sepakbola Inggris (FA) resmi mengumumkan daftar 26 pemain yang siap tampil di Piala Dunia 2026 nanti. Timnas Inggris kini berada di bawah arahan pelatih asal Jerman, Thomas Tuchel. Dia membuat sejumlah keputusan yang dianggap banyak pihak kontroversia dalam pemilihan skuad tersebut.

Beberapa nama langganan tim nasional justru tidak masuk daftar akhir. Tuchel memberi ruang untuk kombinasi pemain muda dan senior berpengalaman untuk menghadapi turnamen yang diselenggarakan di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, itu.

Keputusan paling mencuri perhatian adalah absennya beberapa pemain populer seperti Cole Palmer, Phil Foden, Trent Alexander-Arnold, dan Harry Maguire. Nama-nama tersebut diprediksi masih akan jadi bagian penting skuad Inggris. Meski begitu, Tuchel tampaknya memiliki pendekatan berbeda untuk membangun keseimbangan tim.

Dia memilih pemain yang paling sesuai dengan kebutuhan taktik dan kondisi terbaru menurut dia. Di posisi penjaga gawang, Jordan Pickford masih menjadi pilihan utama. Kiper Everton itu kembali dipercaya berkat pengalamannya di turnamen besar bersama Inggris beberapa tahun terakhir.

Dean Henderson dan James Trafford menggenapi sektor penjaga gawang. Pada lini belakang, Inggris membawa kombinasi pemain matang dan wajah baru. John Stones tetap jadi andalan di jantung pertahanan.

Marc Guéhi, Ezri Konsa, dan Dan Burn masuk daftar setelah tampil konsisten di klub mereka masing-masing. Salah satu nama menarik perhatian adalah Nico O'Reilly. Pemain muda Manchester City ini mendapat kesempatan besar tampil di Piala Dunia pertama bersama tim senior Inggris.