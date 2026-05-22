Prediksi Tunisia di Piala Dunia 2026: Diremehkan di Grup Neraka! Elang Kartago Tetap Datang dengan Mental Baja

JawaPos.com — Timnas Tunisia datang ke Piala Dunia 2026 dengan status underdog di Grup F yang dihuni Swedia, Jepang, dan Belanda. Meski jadi tim dengan ranking FIFA terendah di grup tersebut, Eagles of Carthage tetap percaya diri memberi kejutan dan memburu sejarah lolos pertama ke fase gugur.

Tunisia akan memainkan dua laga awal di Meksiko melawan Swedia dan Jepang sebelum menghadapi Belanda di Kansas City, Amerika Serikat.

Format baru Piala Dunia yang membuka peluang lebih besar ke fase knockout membuat asa Tunisia tetap hidup meski tantangannya sangat berat.

Sepanjang sejarah, Tunisia sudah tampil tujuh kali di Piala Dunia termasuk edisi 2026. Namun dari enam partisipasi sebelumnya, mereka belum pernah sekalipun lolos dari fase grup.

Rekor Kualifikasi Nyaris Sempurna Jadi Modal Besar Tunisia lolos ke Piala Dunia 2026 dengan performa impresif sepanjang babak kualifikasi zona Afrika. Mereka mencatat sembilan kemenangan, satu hasil imbang, tanpa kekalahan, serta hanya kebobolan nol gol dari 10 pertandingan.

Produktivitas memang belum terlalu meledak karena Tunisia hanya mencetak 22 gol selama kualifikasi. Namun kekuatan utama mereka terlihat jelas dari organisasi pertahanan yang disiplin dan sulit ditembus lawan.

Empat kemenangan Tunisia bahkan baru dipastikan pada 10 menit akhir pertandingan.

Situasi itu menunjukkan mentalitas kuat sekaligus memperlihatkan masalah klasik mereka dalam membongkar pertahanan lawan sejak awal laga.