FA Umumkan Daftar Pemain Timnas Inggris yang Berangkat ke Piala Dunia 2026, Banyak Bintang Ditinggal di Rumah!

JawaPos.com – Timnas Inggris di bawah pimpinan Thomas Tuchel resmi mengumumkan 26 pemain yang akan terbang ke Piala Dunia 2026.

Pengumuman tersebut diumumkan melalui situs dan media sosial resmi timnas Inggris, dan menimbulkan banyak perdebatan di kalangan penggemar The Three Lions.

Pemain senior seperti Harry Maguire, Luke Shaw, Trent Alexander-Arnold, hingga Phil Foden tidak dilirik oleh eks pelatih Chelsea tersebut. Sementara itu, bintang muda seperti Adam Wharton, Lewis Hall, Morgan Gibbs-White, hingga Cole Palmer juga harus memberi jalan kepada pemain-pemain lain.

Jordan Henderson yang kembali dipanggil ke timnas Inggris pada era Tuchel mendapatkan tiket menuju Piala Dunia. John Stones yang musim ini banyak absen untuk Manchester City akibat cedera, juga ikut berangkat ke Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada.

Bintang Inggris yang bermain untuk FC Bayern Munchen, Harry Kane, dipastikan akan memimpin rekan-rekannya di Piala Dunia nanti. Ia disinyalir akan menjadi penyerang utama The Three Lions, sementara Ollie Watkins dan Ivan Toney yang disiapkan sebagai pelapis.

Jude Bellingham yang musim ini sedikit menurun penampilannya bersama Real Madrid, masih mendapatkan tempat di hati Tuchel. Eks pemain Borussia Dortmund ini juga masih diproyeksikan sebagai gelandang serang utama di tim, dengan Morgan Rodgers dan Eberechi Eze yang menjadi pelapis.

Bintang muda Manchester United yang bersinar di Piala Eropa 2024, Kobbie Mainoo, juga kembali mendapat panggilan. Sempat terasing dari timnas Inggris akibat dicadangkan Ruben Amorim di Manchester United, pemain berusia 21 tahun ini menjadi andalan Michael Carrick di klubnya, dan kebangkitannya dihadiahi panggilan ke Piala Dunia oleh Tuchel.

Berikut adalah daftar lengkap pemain timnas Inggris yang berangkat ke Piala Dunia:

Kiper: Dean Henderson (Crystal Palace), Jordan Pickford (Everton), James Trafford (Manchester City)