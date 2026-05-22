Prediksi Swedia di Piala Dunia 2026: Kebangkitan Tim Viking Bermain Tanpa Beban!

Selebrasi pemain Swedia usai memastikan tiket Piala Dunia 2026 lewat kemenangan dramatis di babak playoff UEFA Nations League. (Instagram @swemnt)
JawaPos.com — Swedia datang ke Piala Dunia 2026 dengan status paling unik di antara peserta Eropa setelah lolos tanpa sekali pun menang di fase kualifikasi utama. Tim asuhan Graham Potter justru bangkit lewat playoff UEFA Nations League dan kini membawa momentum mengejutkan menuju turnamen di Amerika Utara.
Tim berjuluk Blågult itu memastikan tiket ke putaran final usai menyingkirkan Ukraina dan Polandia secara dramatis pada Maret 2026.
Meski performa sepanjang kualifikasi penuh inkonsistensi, Swedia kini justru dianggap sebagai salah satu kuda hitam yang bisa merepotkan lawan besar.
Swedia menutup fase kualifikasi dengan catatan buruk yakni dua kemenangan, dua imbang, dan empat kekalahan.
Mereka finis di dasar klasemen grup yang dihuni Swiss, Slovenia, dan Kosovo dengan kebobolan 15 gol dari delapan pertandingan.
Namun keberhasilan menjuarai grup UEFA Nations League kasta ketiga membuka jalur playoff yang menjadi penyelamat.
Di momen itulah sosok Viktor Gyökeres tampil sebagai pahlawan dengan empat gol dalam dua pertandingan playoff.
Gyökeres mencetak hattrick saat Swedia mengalahkan Ukraina di laga semifinal playoff. Penyerang yang dikenal agresif dan kuat dalam duel fisik itu kembali jadi penentu lewat gol menit ke-88 saat menyingkirkan Polandia di partai final.
Keberhasilan tersebut membuat Swedia memastikan penampilan ke-13 mereka di ajang Piala Dunia. Ini juga menjadi comeback pertama mereka sejak terakhir tampil pada edisi 2018 dan mencapai babak perempat final.
11 Rekomendasi Es Teler Terlaris di Jogja, Selalu Jadi Favorit Pecinta Dessert Tradisional Warga Lokal Maupun Pelancong!
16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan
104 Pusat Perbelanjaan di Jakarta Bakal Pesta Diskon sampai 70 Persen, Catat Waktunya!
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
10 Kedai Es Teler Paling Enak di Jakarta, Cocok untuk Melepas Dahaga saat Cuaca Panas di Siang Hari!
Pulang ke Persebaya Surabaya? Andik Vermansah Dapat Tawaran dari 5 Klub, Ingin Kembali Bermain di Kasta Tertinggi
Jadwal Moto3 Italia 2026! Veda Ega Pratama Ditantang Tak Goyah di Mugello demi Salip Rival Klasemen
10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah
Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan
Ribuan Suporter Rayakan HUT ke-94 PSIS Semarang, Flare dan Nyanyian Menggema di Depan Kantor Gubernuran Jawa Tengah