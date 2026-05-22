Prediksi Swedia di Piala Dunia 2026: Kebangkitan Tim Viking Bermain Tanpa Beban!

JawaPos.com — Swedia datang ke Piala Dunia 2026 dengan status paling unik di antara peserta Eropa setelah lolos tanpa sekali pun menang di fase kualifikasi utama. Tim asuhan Graham Potter justru bangkit lewat playoff UEFA Nations League dan kini membawa momentum mengejutkan menuju turnamen di Amerika Utara.

Tim berjuluk Blågult itu memastikan tiket ke putaran final usai menyingkirkan Ukraina dan Polandia secara dramatis pada Maret 2026.

Meski performa sepanjang kualifikasi penuh inkonsistensi, Swedia kini justru dianggap sebagai salah satu kuda hitam yang bisa merepotkan lawan besar.

Bagaimana Swedia Bisa Lolos ke Piala Dunia 2026? Swedia menutup fase kualifikasi dengan catatan buruk yakni dua kemenangan, dua imbang, dan empat kekalahan.

Mereka finis di dasar klasemen grup yang dihuni Swiss, Slovenia, dan Kosovo dengan kebobolan 15 gol dari delapan pertandingan.

Namun keberhasilan menjuarai grup UEFA Nations League kasta ketiga membuka jalur playoff yang menjadi penyelamat.

Di momen itulah sosok Viktor Gyökeres tampil sebagai pahlawan dengan empat gol dalam dua pertandingan playoff.

Gyökeres mencetak hattrick saat Swedia mengalahkan Ukraina di laga semifinal playoff. Penyerang yang dikenal agresif dan kuat dalam duel fisik itu kembali jadi penentu lewat gol menit ke-88 saat menyingkirkan Polandia di partai final.