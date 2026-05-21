Jersi Kandang Baru Liverpool Sudah Dijual di Indonesia

JawaPos.com - Jersy kandang terbaru Liverpool untuk musim depan 2026/2027 sudah tersedia di Indonesia, dengan para penggemar dapat membelinya di toko resmi The Reds yang berada di Jakarta, Surabaya, dan Bali, dikutip dari ANTARA.

Seragam kandang baru The Reds sendiri akan dikenakan Liverpool saat melakoni laga penutup Liga Inggris musim ini saat menjamu Brentford di Anfield, Minggu (24/5) pukul 22.00 WIB.

Laga ini menjadi laga perpisahan untuk Mohamed Salah dan Andrew Robertson, dua pemain yang sudah membela The Reds sejak 2017.

"Jersi kandang terbaru sudah tersedia di toko Liverpool FC Retail Pondok Indah Mall 2, Jakarta; Liverpool FC Retail Pakuwon Mall, Surabaya; dan Liverpool FC Retail Pop-up Shop ICON Bali Mall, Sanur. Koleksi jersey juga tersedia secara online di toko resmi Liverpool FC Retail Indonesia di marketplace," tulis keterangan toko resmi Liverpool di Indonesia, Rabu.

Peluncuran jersi kandang baru Liverpool, yang merupakan kerja sama dengan adidas, diluncurkan Selasa. Dengan menghubungkan masa lalu dan masa kini, jersi kandang terbaru ini menjadi penghormatan terhadap salah satu era paling bersejarah dalam perjalanan Liverpool FC pada musim 1989 hingga 1991.

Dianggap sebagai salah satu jersi adidas paling ikonik milik Liverpool, strip original musim tersebut menjadi identik dengan salah satu skuad terbaik dalam sejarah klub ketika The Reds berhasil meraih gelar liga ke-18 mereka — rekor terbanyak untuk klub Inggris pada saat itu.

Di bawah arahan Sir Kenny Dalglish, Liverpool menutup musim dengan selisih sembilan poin di puncak klasemen Liga Inggris, dengan kontribusi para legenda klub seperti Ian Rush, John Barnes, Alan Hansen, dan Bruce Grobbelaar yang membantu mendefinisikan era bersejarah tersebut.

Sebagai bagian dari kampanye peluncuran, LFC dan adidas menghadirkan konsep kreatif yang menjembatani lintas generasi melalui visual reimajinasi berbasis AI.