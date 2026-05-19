Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
M Shofyan Dwi Kurniawan
Selasa, 19 Mei 2026 | 16.05 WIB

Mohamed Salah Berharap Liverpool Kembali ke Gaya Sepak Bola Heavy Metal

Mohamed Salah berharap Liverpool kembali ke gaya permainan heavy metal. (ig @mosalah) - Image

Mohamed Salah berharap Liverpool kembali ke gaya permainan heavy metal. (ig @mosalah)

JawaPos.com - Mohamed Salah mengirim pesan yang cukup kuat jelang perpisahannya dengan Liverpool. Penyerang asal Mesir itu berharap The Reds bisa kembali memainkan sepak bola heavy metal yang dulu menjadi identitas klub di era Jurgen Klopp.

Komentar tersebut muncul setelah Liverpool kalah 4-2 dari Aston Villa, hasil yang membuat posisi mereka di zona Liga Champions belum sepenuhnya aman hingga pekan terakhir musim ini. Kekalahan di Villa Park terasa makin menyakitkan karena banyak fans Liverpool terlihat meninggalkan stadion sebelum pertandingan berakhir. Musim tanpa trofi membuat frustrasi suporter semakin memuncak.

Melansir BBC, Mohamed Salah, yang akan meninggalkan Anfield akhir musim, mengaku sedih melihat performa Liverpool musim ini jauh dari standar yang biasa mereka tampilkan selama era Jurgen Klopp.

"Kekalahan beruntun kami musim ini sangat menyakitkan dan bukan yang pantas diterima para penggemar kami. Saya ingin melihat Liverpool kembali menjadi tim penyerang heavy metal yang ditakuti lawan dan kembali menjadi tim yang memenangkan trofi,” ujar Salah.

Pernyataan itu langsung dianggap banyak pihak sebagai sindiran halus kepada Arne Slot, yang dinilai gagal mempertahankan identitas permainan agresif khas Liverpool.

Salah Sebut Identitas Liverpool Tidak Bisa Ditawar

Istilah heavy metal football memang identik dengan Jurgen Klopp. Pelatih asal Jerman itu dulu menggunakan istilah tersebut untuk menggambarkan sepak bola Liverpool yang penuh energi, pressing tinggi, dan serangan cepat tanpa henti.

Menurut Salah, gaya bermain seperti itulah yang membuat Liverpool kembali disegani di Eropa.

"Itulah gaya sepak bola yang saya kuasai dan itulah identitas yang perlu dipulihkan dan dipertahankan selamanya. Hal itu tidak bisa dinegosiasikan dan setiap orang yang bergabung dengan klub ini harus beradaptasi dengannya,” terang Salah.

Salah juga mengenang perjalanan Liverpool selama sembilan tahun terakhir, dari tim yang sempat diragukan menjadi salah satu kekuatan terbesar di Eropa.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Tags
Artikel Terkait
Masih Percaya Arne Slot, Liverpool Tidak Pernah Kontak Xabi Alonso - Image
Sepak Bola Dunia

Masih Percaya Arne Slot, Liverpool Tidak Pernah Kontak Xabi Alonso

Senin, 18 Mei 2026 | 16.26 WIB

Steven Gerrard Kecewa Liverpool Melewatkan Reuni dengan Xabi Alonso - Image
Sepak Bola Dunia

Steven Gerrard Kecewa Liverpool Melewatkan Reuni dengan Xabi Alonso

Senin, 18 Mei 2026 | 14.45 WIB

Bukan ke Liverpool! Xabi Alonso Dikabarkan jadi Pelatih Chelsea, Dikontrak 4 Tahun - Image
Sepak Bola Dunia

Bukan ke Liverpool! Xabi Alonso Dikabarkan jadi Pelatih Chelsea, Dikontrak 4 Tahun

Minggu, 17 Mei 2026 | 18.37 WIB

Terpopuler

10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah - Image
1

10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah

2

Koperasi Desa Merah Putih di Pakuhaji Sepi dan Bangunan Sederhana, Dinkop UMKM Tangerang: Tidak Dibangun dari Dana Agrinas

3

14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong

4

Kemendiktisaintek Ubah Nama Prodi Teknik jadi Rekayasa, ini Daftarnya

5

12 Rekomendasi Mall Terbaik di Tangerang 2026: Destinasi Belanja, Kuliner & Lifestyle Favorit

6

Update Klasemen Usai MotoGP Catalunya 2026: Jorge Martin Gigit Jari, Bezzecchi Masih Tak Tersentuh

7

Jadwal Moto3 Catalunya 2026: Veda Ega Pratama Siap Jaga Konsistensi di Barcelona

8

5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat

9

Sekjen Laskar Merah Putih Minta Presiden Perhatikan Para Jaksa: Mereka Belum Dapat Apresiasi yang Proporsional

10

Jadwal dan Link Live Streaming Moto3 Catalunya 2026! Misi Berat Veda Ega Pratama Start P20

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore