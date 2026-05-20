Nostalgia Era Juara, Liverpool Luncurkan Jersey Kandang Baru Terinspirasi Musim 1989-90

JawaPos.com - Liverpool FC bersama adidas meluncurkan jersey kandang terbaru untuk musim 2026-27 dengan desain yang terinspirasi dari salah satu periode paling ikonik dalam sejarah klub. Jersey anyar ini mengambil referensi dari seragam legendaris yang dikenakan The Reds saat menjuarai liga pada musim 1989-90.

Peluncuran ini bukan sekadar menghadirkan desain baru untuk musim kompetisi mendatang. Liverpool memilih menghidupkan kembali memori era kejayaan klub dengan sentuhan visual modern yang tetap mempertahankan DNA klasik.

Musim 1989-90 menjadi salah satu tonggak penting dalam sejarah Liverpool. Saat itu, di bawah arahan pelatih legendaris Sir Kenny Dalglish, The Reds menutup kompetisi First Division sebagai juara dengan keunggulan sembilan poin.

Skuad Liverpool kala itu dihuni nama-nama besar seperti Ian Rush, John Barnes, Alan Hansen, hingga Bruce Grobbelaar. Generasi tersebut dikenang sebagai salah satu tim terbaik yang pernah dimiliki klub Merseyside itu.

Desain jersey terbaru ini mengambil inspirasi dari pola geometris khas adidas era akhir 1980-an. Basis warna merah tua tetap dipertahankan, dipadukan dengan detail putih pada logo klub, logo adidas, serta elemen trim untuk memperkuat nuansa retro.

Liverpool dan adidas juga menghadirkan pendekatan kampanye yang berbeda dalam peluncuran kali ini. Mereka menggunakan visual berbasis AI untuk mempertemukan dua generasi pemain Liverpool dalam satu frame.

Legenda klub seperti Ian Rush, John Barnes, Alan Hansen, dan Bruce Grobbelaar ditampilkan dengan penampilan era 1989 mengenakan jersey original. Mereka dipasangkan dengan wajah-wajah Liverpool masa kini seperti Florian Wirtz, Hugo Ekitike, Grace Fisk, dan Faye Kirby yang memakai jersey terbaru.

Pendekatan tersebut menegaskan pesan bahwa identitas dan kebesaran klub melampaui generasi. Liverpool mencoba menjual nostalgia sekaligus relevansi kepada basis penggemar lintas usia.

Di bagian belakang jersey, Liverpool tetap menyisipkan elemen penghormatan kepada tragedi Hillsborough. Emblem angka 97 yang dibingkai api abadi ditempatkan di bagian belakang leher sebagai tribute kepada para korban.