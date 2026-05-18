Risma Azzah Fatin
Senin, 18 Mei 2026 | 22.35 WIB

Mohamed Salah Kembali Kritik Gaya Permainan Arne Slot di Tengah Krisis Performa Liverpool

Arne Slot dan Mohamed Salah (Bein Sports)

JawaPos.com – Liverpool kembali menghadapi periode sulit setelah menelan kekalahan dari Aston Villa dan memperpanjang catatan tanpa kemenangan dalam tiga pertandingan terakhir.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Senin (18/5), Kekalahan atas Aston Villa semakin memperbesar sorotan terhadap performa tim asuhan Arne Slot yang dinilai belum menunjukkan konsistensi sepanjang musim. Situasi itu juga memunculkan kembali spekulasi mengenai hubungan internal di ruang ganti The Reds.

Di tengah tekanan yang meningkat, Mohamed Salah menjadi perhatian usai mengunggah pernyataan bernada tegas di media sosial. Penyerang asal Mesir itu menekankan bahwa Liverpool harus kembali menjadi tim agresif dan menakutkan bagi lawan, serta terus bersaing memperebutkan gelar.

Unggahan tersebut langsung memicu berbagai reaksi karena dianggap sebagai sindiran terhadap pendekatan taktik Arne Slot.

Salah juga menyebut kemenangan sesekali tidak cukup untuk mendefinisikan identitas Liverpool sebagai klub besar. Pernyataan itu ditafsirkan sebagian pihak sebagai kritik terhadap inkonsistensi performa tim di bawah kepemimpinan Slot.

Sejumlah pendukung menilai komentar tersebut mencerminkan ketidakpuasan pemain senior terhadap arah permainan klub saat ini.

Sejak awal musim, perbedaan pendekatan antara Salah dan Slot disebut mulai terlihat di lapangan. Slot lebih mengutamakan penguasaan bola dan tempo permainan yang terukur, berbeda dengan gaya cepat dan agresif yang sebelumnya diterapkan Jürgen Klopp.

Perubahan sistem tersebut dinilai memengaruhi efektivitas Salah karena membuatnya lebih sering bermain jauh dari area berbahaya lawan.

