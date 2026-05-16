Edi Yulianto
Minggu, 17 Mei 2026 | 03.08 WIB

Link Live Streaming Chelsea vs Manchester City di Final Piala FA, Menepis Keraguan di Wembley

Chelsea berambisi patahkan keraguan saat menghadapi Manchester City di final Piala FA. (X/@ChelseaFC)

JawaPos.com - Chelsea akan mencoba peruntungan mereka saat menghadapi Manchester City di final Piala FA di Wembley, London, Sabtu (16/5) malam WIB. Pertandingan ini akan menjadi pertarungan sengit sekaligus menepis keraguan di pihak The Blues.

Wajar apabila Chelsea tak begitu diunggulkan jelang pertandingan krusial tersebut. Klub London Barat itu tak memiliki pelatih kepala setelah memecat Liam Rosenior. The Blues saat ini hanya ditangani pelatih interim Calum McFarlane.

Posisi Chelsea di klasemen Liga Inggris pun tak sehebat Man City. Chelsea masih terjebak di posisi 9 dengan torehan 49 poin hingga pekan 36.

Berbeda dengan Man City yang masih memiliki kans menjadi jawara Liga Inggris musim ini, di mana skuad asuhan Pep Guardiola bercokol di posisi kedua dengan 77 poin terpaut dua poin dari Arsenal di puncak klasemen.

Karena itu, kemenangan di Piala FA ini menjadi wajib hukumnya bagi Chelsea. Mereka menginginkan itu sebagai salah satu cara bisa bermain di pentas Eropa musim depan.

Sementara Man City tak bisa begitu saja memberikan kemudahan kepada Chelsea. Mereka juga menginginkan gelar juara di turnamen ini, apalagi mereka memiliki tren apik di Piala FA sebelumnya.

The Citizens berusaha membidik juara di Piala FA demi membakar semangat mengejar ketertinggalan dari Arsenal.

Ambisi itu makin besar merujuk prestasi Man City selama pertemuan dengan Chelsea. The Citizens belum terkalahkan dalam 13 laga terakhir kontra Chelsea di semua kompetisi.

Namun, Pep Guardiola selaku pelatih Man City menyadari segala sesuatu bisa saja berubah di Wembley. "Momentum krusial seperti ini (final Piala FA) selalu menghadirkan kejutan," ucapnya.

