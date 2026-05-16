Jamie Carragher Buka Suara Soal Rumor Xabi Alonso Jadi Pelatih Chelsea

JawaPos.com - Rumor kedatangan Xabi Alonso ke Chelsea mulai memancing banyak reaksi, termasuk dari legenda Liverpool, Jamie Carragher. Mantan bek The Reds itu mengaku punya perasaan campur aduk jika Alonso benar-benar mengambil alih kursi pelatih di Stamford Bridge.

Di satu sisi, Chelsea adalah rival langsung Liverpool. Namun di sisi lain, hubungan dekatnya dengan Xabi Alonso membuat Carragher sulit bersikap sepenuhnya netral.

Carragher dan Xabi Alonso memang pernah menjadi bagian dari generasi emas Liverpool yang menjuarai Liga Champions bersama di Anfield. Pelatih asal Spanyol itu masih menganggur setelah meninggalkan Real Madrid, kini disebut sebagai kandidat kuat pengganti Liam Rosenior di Chelsea.

Carragher: Saya Mungkin Akan Mendukung Chelsea Melansir Liverpool Echo, berbicara kepada Sky Sports, Carragher mengakui bahwa faktor persahabatan membuatnya berharap Alonso bisa sukses jika benar melatih Chelsea.

”Jika dia mendapatkan pekerjaan itu, saya mungkin akan lebih menginginkan Chelsea menang daripada biasanya karena dia adalah mantan rekan satu tim saya. Kita lihat saja apakah Xabi mendapatkan pekerjaan itu, dan apakah dia akan tampil bagus musim depan,” kata Carragher.

Komentar tersebut tentu cukup menarik, mengingat rivalitas panjang antara Liverpool dan Chelsea dalam dua dekade terakhir. Tetapi untuk Carragher, hubungan personal dengan Alonso tampaknya lebih besar daripada sekadar rivalitas klub.

Carragher Sindir Tekanan pada Liverpool Dalam kesempatan yang sama, Carragher juga menyinggung situasi di Liverpool terkait masa depan Arne Slot. Dia merasa Liverpool sebaiknya tidak terburu-buru membuat perubahan besar hanya karena tekanan dari sebagian fans dan media.

”Itu mungkin langkah brilian musim depan dengan tidak mendengarkan tekanan dari para pendukung dan tetap mempertahankan manajer (Arne Slot) yang sudah memenangkan Liga Primer,” ungkap Carragher.