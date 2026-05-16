Rizka Perdana Putra
Sabtu, 16 Mei 2026 | 15.24 WIB

Prediksi Lengkap Chelsea vs Manchester City: Masih Yakin Treble Domestik, Juara Piala FA lalu Tuntaskan Gelar Premier League

Pep Guardiola masih yakini treble. Prediksi Chelsea vs Manchester City. (X/@EmiratesFACup)

JawaPos.com – Manchester City memasuki pekan-pekan krusial yang bisa menentukan ambisi mereka meraih treble domestik musim ini. Setelah memenangi Piala Liga (23/3), City menghadapi Chelsea dalam final Piala FA di Stadion Wembley, London, malam nanti (siaran langsung Vidio pukul 21.00 WIB).

Setelah itu, The Citizens –sebutan City– tinggal menuntaskan perebutan juara Premier League melawan Arsenal dalam dua matchweek pemungkas.

Sejak ditangani Pep Guardiola pada musim 2016–2017, City pernah memenangi treble domestik pada 2018–2019. Bahkan, The Citizens sapu bersih empat gelar termasuk Community Shield.

’’Kami tetap percaya diri dengan peluang kami di sisa musim ini (memenangi Piala FA lalu Premier League, Red). Kami siap bekerja keras merealisasikannya,’’ kata bek tengah City Marc Guehi di laman resmi klub.

Back-to-Back Final

Bagi Guehi, tampil di final Piala FA dini hari nanti merupakan back-to-back final Piala FA. Musim lalu, Guehi jadi kapten Crystal Palace saat memenangi Piala FA kali pertama dalam sejarah 120 tahun klub berjuluk The Eagles tersebut.

Yang unik, di final, Palace mengalahkan City 1-0. 

’’Anda tidak akan sering-sering mendapat kesempatan seperti ini (bermain di final Piala FA bersama dua klub berbeda). Aku bangga sekarang bisa mewakili klub ini (City),’’ sebut Guehi kepada TNT Sports.

Masa Depan Sang Filsuf

Jelang final Piala FA, tactician City Pep Guardiola bakal ditinggal dua asistennya, pelatih fitness Lorenzo Bonaventura dan pelatih kiper Xabier Mancisidor akhir musim ini.

Bonaventura sudah menemani Pep selama 15 tahun. Sementara Mancisidor telah menjadi staf pelatih City sejak 2013 atau di era pelatih Manuel Pellegrini.

Kepergian Bonaventura dan Mancisidor memunculkan gosip Pep juga akan angkat kaki dari Etihad Campus, kamp latihan City. Meski kontrak pelatih berjuluk Sang Filsuf itu bersama City baru berakhir pada Juni 2027.

